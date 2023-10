Seconda Divisione: Cermenate cade a Montorfano, non basta la reazione nel secondo set

La Virtus Cermenate non riesce a fare l'en plein nel fine settimana: dopo la vittoria della Prima Divisione, la squadra della Seconda Divisione non riesce a bissare e cade in casa della Polisportiva Montorfano per 3 set a 1 nella seconda giornata di campionato.

La cronaca

Nel primo set partono avanti le padrone di casa (6-2, 11-5). Cermenate non riesce a ricucire il gap (15-10, 20-12) lasciando a Montorfano il parziale 25-18. Nel secondo set parte avanti Cermenate (1-4). Le padrone di casa impattano sul 7-7, poi si gioca punto a punto fino al 14, quando è Montesolaro a portarsi in testa (19-15). La formazione di coach Sartorello non demorde e prima rimette tutto in discussione sul 21-21, poi infila in importante break che la porta alla chiusura del parziale 21-25. Terzo set a senso unico per Montorfano: 6-2, 10-3, 14-5, 16-8 fino al definitivo 25-9. Il quarto set inizia punto a punto fino al 5-5. Le padrone di casa conquistano un importante break (12-5, 19-10) che le permette di arrivare senza problemi alla fine del parziale (25-15) e vincere l’incontro 3-1.

Nel prossimo turno di campionato Cermenate ospiterà Figino Volley mercoledì 1 novembre 2023 alle 20.30 a Cermenate.

Il tabellino

POLISPORTIVA MONTORFANO 3

VIRTUS CERMENATE 1

(25-18, 21-25, 25-9, 25-15)

VIRTUS CERMENATE: Frosio, Ruiu, Lanzarotti, Colombani, Rusconi, Gioia, Castelli, Peverelli, Peduto, Carraro, Premoli, Ferrario, Bossi (L1), Pozzi (L2). Allenatore: Sartorello Elisa, vice allenatore: Rutigliano Donato.