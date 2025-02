Seconda divisione: Il Como si impone sulla Virtus

Boccone di traverso in Seconda divisione per la Virtus Cermenate, che torna da Como con una sconfitta per 3-1.

Seconda divisione sorridente per Como

Avvio di primo set punto a punto fino al 3-3. Le virtussine allungano (3-9). Como accorcia (6-9, 12-16, 16-19), trovando l’aggancio sul 19-19. Cermenate non reagisce lasciando alle paraffine di casa il parziale 25-21. Nel secondo set l’equilibrio dura fino al 5-5, quando è Como ad allungare (8-5, 14-9, 19-13) andando a chiedere il parziale 25-20. Buon avvio della formazione di coach Sartorello nel terzo set (1-4, 4-8, 10-15). Como recupera e rimette tutto in partita sul 17-18. Nuovamente avanti le virtussine (17-20) e nuova risposta di Como (23-23). Poi si gioca punto a punto fino ai vantaggi dove è Cermenate a trovare il break decisivo che vale il parziale (26-28). Parte forte Como nel quarto set (7-2). Le virtussine rimettono il punteggio in parità sul 7-7, ma lasciano allungare nuovamente le avversarie (11-7). Nuova risposta di Cermenate (15-15), e nuovo allungo delle padrone di casa (19-15). Questa volta le gialloblù ospiti non riescono a rientrare (22-17), lasciando a Como il parziale (25-20) e l’incontro 3-1.

Nel prossimo turno di campionato Cermenate ospiterà PVI Ardor2K mercoledì 12 febbraio, alle 20.30, in casa.

Info match

Quattordicesima giornata di campionato - Seconda divisione femminile

COMO VOLLEY 3 - VIRTUS CERMENATE 1 (25-21, 25-20, 26-28, 25-20)

VIRTUS CERMENATE: Portuesi, Cimatti, Ruiu, Tonnarelli, Premoli, Piubeni, Colombani, Mastrascusa, Gioia G, Gioia M, Ferrario, Peverelli (L1), Pellizzoni (L2). Allenatore: Sartorello Elisa. Vice allenatore: Rutigliano Donato.