Seconda divisione: la Virtus batte il Villa Guardia 3-0

In Seconda divisione la Virtus Cermenate batte senza problemi, in tre set, Villa Guardia.

Cermenate sorride in Seconda divisione

Partono avanti le ospiti nel primo set (0-4). Cermenate impatta 5-5, ma Villa Guardia conquista un altro break di vantaggio (7-10). Le virtussine non si scoraggiano e prima rimettono in parità il punteggio sul 13-13, poi allungano (15-13, 21-17) andando a chiudere il parziale 25-20. Nel secondo set si gioca punto a punto fino al 4-4. La formazione di coach Sartorello allunga (8-4), ma le ospiti rimettono tutto in discussione sul 9-9. Nuovo break di Cermenate (14-9). Villa Guardia non riesce a ricucire (18-13, 21-15), lasciando alle virtussine anche il secondo parziale 25-20. Il terzo set è equilibrato. Le due formazioni giocano punto a punto fino al 12-12. Cermenate conquista un piccolo break (15-12), ma Villa Guardia Rientra subito (15-15). Nuovamente punto su punto fino alla fine (16-16, 21-21, 23-23) dove, ai vantaggi, sono le virtussine a chiudere 27-25, vincendo l’incontro 3-0.

Nel prossimo turno di campionato Cermenate farà visita a Figino Volley giovedì 27 febbraio, alle 21, a Figino Serenza.

Info match

Sedicesima giornata di campionato, in Seconda divisione femminile 2024/2025:

VIRTUS CERMENATE 3 - DOPPIO MALTO VILLA GUARDIA 0 (25-20, 25-20, 27-25)

VIRTUS CERMENATE: Portuesi, Cimatti, Annoni, Piubeni, Colombani, Malinverno, Gioia G, Mussida, Gioia M, Ferrario, Peverelli (L1), Pellizzoni (L2). Allenatore: Sartorello Elisa. Vice allenatore: Rutigliano Donato.