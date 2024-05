Seconda divisione: la Virtus batte la pallavolo Cabiate

Nella 22esima giornata di Seconda divisione femminile, la Virtus Cermenate è vincente contro il Cabiate per 3 set a 1.

La Virtus vince in Seconda divisione

Cermenate chiude in bellezza il campionato con una vittoria da tre punti contro Cabiate. Avvio di primo set punto a punto fino al 13-13, quando sono le virtussine a trovare un buon break (13-16, 16-21). Le padrone di casa accorciano (21-22), ma Cermenate non si scompone, vincendo il parziale 21-25.

Il secondo set è la copia del precedente con le due formazioni che giocano in equilibrio fino al 10-10. Poi è nuovamente Cermenate ad allungare (10-15, 13-18, 17-21). Cabiate non ci sta e sul finale di parziale aggancia la formazione di coach Sartorello (24-24). SI gioca punto a punti i vantaggi e, dopo una lunga serie, è Cermenate a chiudere 30-32. Anche il terzo set è equilibrato (9-9). Le virtussine si portano avanti (9-14). Cabiate risponde subito (15-15). Punto a punto fino al 17, poi Cermenate conquista un buon break (17-20). Cabiate rimette tutto in discussione sul 21-21, ed allunga (23-21) andando a vincere il parziale 25-21. Si riscatta subito Cermenate nel quarto set. Sono infatti le virtussine a partire avanti (0-3, 3-6, 5-8). Cabiate accorcia (9-10, 11-11), ma Cermenate reagisce subito (11-16, 13-20) andando a chiudere il parziale 19-25 e l’incontro 3-1. Per la giovane Cermenate un ottimo sesto posto in classifica che suggella l’eccellente percorso svolto dalle gialloblu.

Il tabellino

PALLAVOLO CABITE 1

VIRTUS CERMENATE 3

(21-25, 30-32, 25-21, 19-25).

La formazione

Virtus Cermenate Frosio, Ruiu, Lanzarotti, Colombani, Rusconi, Vago, Gioia, Castelli, Peverelli, Peduto, Carraro, Premoli, Ferrario, Pozzi (L). Allenatore: Sartorello Elisa.