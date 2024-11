Seconda divisione: la Virtus cade contro il San Giorgio

Prima sconfitta per la Virtus Cermenate che in seconda divisione cade in casa della capolista San Giorgio Luraghese.

Primo stop per la Virtus

Avvio di primo set punto a punto fino al 4. Cermenate allunga (4-7), ma le padrone di casa rispondono subito ribaltando il punteggio (9-7). Nuovamente equilibrio fino al 18-19, quando è San Giorgio a conquistare un buon break (21-18) che porta fino alla fine (25-23). Il secondo set è un monologo delle padrone di casa che partono forte (6-0, 12-1), gestiscono il vantaggio (18-4, 23-7) e chiudono 25-8 il parziale. Il terzo set è più equilibrato con le due formazioni che giocano punto a punto fino al 9-9. San Giorgio allunga (13-9, 16-12), ma le virtussine rispondono impattando sul 16-16. Nuovamente parità fino al 20, quando sono le padrone di casa a prendere respiro (23-20) vincendo il parziale 25-22 e l’incontro 3-0.

Nel prossimo turno di campionato Cermenate ospiterà Italtex Cabiate mercoledì 4 dicembre 2024 alle ore 21.00 a Cermenate.

Info match

Settima giornata di campionato in Seconda divisione femminile:

SAN GIORGIO LURAGHESE 3 - VIRTUS CERMENATE 0 (25-32, 25-8, 25-22)

VIRTUS CERMENATE: Portuesi, Cimatti, Ruiu, Annoni, Tonnarelli, Premoli, Piubeni, Colombani, Gioia G, Gioia M, Geminian, Tortosa (L1), Peverelli (L2). Allenatore: Sartorello Elisa. Vice Allenatore: Rutigliano Donato.