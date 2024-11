Seconda divisione: la Virtus Cermenate batte Montesolaro

La Virtus conferma il secondo posto in classifica, a un solo punto dal San Giorgio Luraghese.

Virtus in corsa, non si ferma

Cermenate mantiene aperta la striscia di vittorie con cinque successi su altrettante partite disputate, confermandosi al secondo posto in classifica ad un punto da San Giorgio Luraghese. Avversaria di turno Montesolaro battuta 3-0. Partenza lenta di Cermenate nel primo set (4-2, 10-5, 14-6). Le virtussine però non si danno per vinte e, azione dopo azione, ricuciono il gap (20-17) impattando sul 21-21. Montesolaro non reagisce e la formazione di coach Sartorello si porta sul 21-24. Piccolo break delle padrone di casa (23-24), ma il punto decisivo è dele virtussine che chiudono 23-25 il parziale.

Secondo e terzo set

Nel secondo set le due formazioni giocano punto a punto fino al 5-6. Cermenate conquista un piccolo break (5-8, 8-11), ma Montesolaro resta incollata alle avversarie (10-12, 12-5) fino al 14-16, quando le ospiti alllungano (14-18). Montesolaro ci prova (17-19), ma il finale è tutto delle gialloblù cermenatesi: 18-21, 18-24 fino al definitivo 19-25. Nel terzo set parte forte Montesolaro: 7-5, 10-6, 15-7. Cermenate non è doma e trova un buon filotto di punti (15-12, 18-16) che le permette di rientrare sul 20-20. Il finale è nuovamente virtussino con Cermenate che va a vincere il parziale 22-25 e l’incontro 0-3.

Nel prossimo turno di campionato Cermenate ospiterà Volley CDG mercoledì 20 novembre 2024 alle ore 20.30 a Cermenate.

Info match

Seconda divisione, quinta giornata di campionato.

GS MONTESOLARO 0-VIRTUS CERMENATE 3 (23-25, 19-25, 22-25)

VIRTUS CERMENATE: Portuesi, Cimatti, Ruiu, Annoni, Piubeni, Lanzarotti, Colombani, Gioia G, Gioia M, Ferrario, Peverelli (L1), Tonnarelli (L2). Allenatore: Elisa Sartorello.