Seconda Divisione: la Virtus Cermenate si impone per 3 a 2 sulla Lariointelvi

Vittoria al quinto set per Cermenate contro la Lariointelvi nella diciassettesima giornata di campionato di Seconda Divisione.

La cronaca

Buon primo set per la formazione di casa che parte avanti (10-4, 15-6), amministra il vantaggio (17-8, 20-12) e chiude 25-16 il parziale. Parte forte Lariointelvi nel secondo set (0-6). Cermenate, azione dopo azione, rimonta ed impatta sul 14-14. Punto a punto fino al 17, quando le virtussine conquistano un buon break (21-18). Le ospiti non demordono e rimettono tutto in discussione sul 23-23. Equilibrio fino a vantaggi deve è Lariointelvi a chiudere 25-27. Il terzo set è tutto delle virtussine: 6-3, 10-6, 15-10 fino al definitivo 25-10.

Il quarto set è la copia del secondo con Lariointelvi che parte avanti (4-9, 6-12), Cermenate che si rifà sotto (13-15, 19-20), equilibrio fino ai vantaggi dove sono le ospiti a trovare il break decisivo (24-26). Si va al tiebreak dove è la formazione di coach Sartorello a mantenere sempre la testa: 3-1, 6-4, 8-4, 13-7, fino al definitivo 15-10 che vale set ed incontro.

Nel prossimo turno di campionato Cermenate sfiderà Union Volley Mariano mercoledì 20 marzo 2024 alle 21 a Mariano Comense.

Il tabellino

VIRTUS CERMENATE 3

LARIOINTELVI 2

(25-16, 25-27, 25-10, 24-26, 15-10)

VIRTUS CERMENATE: Frosio, Ruiu, Lanzarotti, Portuesi, Rusconi, Vago, Gioia, Malinverno, Peverelli, Peduto, Carraro, Premoli, Bossi (L1), Pozzi (L2). Allenatore: Sartorello Elisa