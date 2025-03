Seconda divisione: la Virtus conquista due punti importanti

In Seconda divisione, lo scontro tra Cermenate e Gs Montesolaro è stato aggiudicato dalle Virtussine.

Sfida in Seconda divisione

Tre punti per Cermenate che, tra le mura amiche, ha la meglio di Montesolaro per 3-1. Avvio di primo set equilibrato fino al 5-5, quando sono le virtussine a prendere in mano il parziale (11-8, 15-9, 21-12) chiudendo 25-15 il parziale. Il secondo set è equilibrato fino al 10-10 quando è Montesolaro a portarsi avanti (10-13, 12-19). Cermenate non riesce a ricucire (12-21, 14-22), lasciando alle ospiti il parziale 14-25. Si riscatta la formazione di coach Sartorello nel terzo set. Sono infatti le virtussine a partire avanti (3-0, 10-5), ad incrementare il vantaggio (17-9, 20-12) e a chiudere 25-16 il parziale. Nel quarto set le due formazioni giocano punto a punto fino al 14-14. Cermenate conquista un buon break (18-14). Montesolaro non riesce a rientrare (22-17) e per le padrone di casa è semplice chiudere il parziale 25-19 e l’incontro 3-1.

Nel prossimo turno di campionato Cermenate farà visita a Volley CDG Erba giovedì 13 marzo 2025 alle ore 21.15 a Erba.

Info match

Seconda Divisione Femminile 2024/2025 - FIPAV Como, 18esima Giornata di Campionato

VIRTUS CERMENATE 3 - GS MONTESOLARO 1 (25-15, 14-25, 25-16, 25-19)

VIRTUS CERMENATE: Portuesi, Cimatti, Ruiu, Tonnarelli, Premoli, Piubeni, Gioia G, Gioia M, Ferrario, Geminian, Peverelli (L1), Pellizzoni (L2). Allenatore: Sartorello Elisa. Vice Allenatore: Rutigliano Donato.

Attualmente, Virtus Cermenate in terza posizione a quota 36 punti dietro al Figino Volley (38) e San Giorgio Luraghese (52).