Seconda Divisione: la Virtus si impone sull’Ardor2K Mariano

Cermenate ritrova la vittoria in Seconda Divisione battendo tra le mura amiche Ardor2K Mariano per 3-0.

Virtus vittoriosa in Seconda Divisione

Partono avanti le virtussine nel primo set (3-0). Ardor2k impatta sul 4-4, poi si gioca in equilibrio fino al 6-6, quando sono le padrone di casa ad allungare (9-6, 13-9). Mariano non riesce a ricucire (17-10), e per Cermenate è semplice chiudere il parziale 25-12. Nuovamente avanti la formazione di coach Sartorello nel secondo set (4-1). Le ospiti non si scompongono e prima impattano sull’8-8, poi allungano (9-13, 10-15). Le virtussine reagiscono e rimettono tutto in discussione sul 21-21. Equilibrio fino alla fine dove è Cermenate a trovare il break decisivo (25-23). Il terzo set è tutto della formazione di casa che parte avanti (5-2, 8-3), gestisce il vantaggio (10-8, 15-9) e chiude 25-16 il parziale e l’incontro 3-0.

Foto 1 di 3 #FipavComo #VolleyAddictedVIRTUS CERMENATE 3 - PVI BCC CANTU’ ARDOR2K 0Seconda Divisione Femminile Como - 15^ GiornataCermenate (CO) - 12 febbraio 2025Gallery: www.volleyaddicted.comCredit: Morotti Matteo/VolleyAddicted.com Foto 2 di 3 #FipavComo #VolleyAddictedVIRTUS CERMENATE 3 - PVI BCC CANTU’ ARDOR2K 0Seconda Divisione Femminile Como - 15^ GiornataCermenate (CO) - 12 febbraio 2025Gallery: www.volleyaddicted.comCredit: Morotti Matteo/VolleyAddicted.com Foto 3 di 3 #FipavComo #VolleyAddictedVIRTUS CERMENATE 3 - PVI BCC CANTU’ ARDOR2K 0Seconda Divisione Femminile Como - 15^ GiornataCermenate (CO) - 12 febbraio 2025Gallery: www.volleyaddicted.comCredit: Morotti Matteo/VolleyAddicted.com

Nel prossimo turno di campionato Cermenate ospiterà Villa Guardia mercoledì 19 febbraio 2025, alle 20.30, a Cermenate.

Info match

Seconda Divisione Femminile 2024/2025 - FIPAV Como, 15esima Giornata di Campionato

VIRTUS CERMENATE 3 - PVI BCC CANTU’ ARDOR2K 0 (25-12, 25-23, 25-16)

VIRTUS CERMENATE: Portuesi, Cimatti, Ruiu, Tonnarelli, Premoli, Piubeni, Colombani, Gioia G, Gioia M, Ferrario, Geminian, Peverelli (L1), Pellizzoni (L2). Allenatore: Sartorello Elisa. Vice allenatore: Rutigliano Donato.