Secondo colpo della Tecnoteam che ingaggia la schiacciatrice Laura Grigolo

L'Albese Volley ha messo a segno il suo secondo colpo di mercato in vista della stagione 2024/25 e porta il nome di Laura Grigolo, schiacciatrice esperta che vanta una grande carriera alle spalle.

Secondo colpo

Veneziana nata il 1 marzo 1996, schiacciatrice di 183 centimetri si presenta come un sicuro rinforzo per la nuova Tecnoteam che l'ha sempre affrontata da avversaria e ora potrà averla dalla stessa parte del campo. Grigolo ha iniziato la sua carriera a San Donà per poi arrivare in A2 dove ha sempre giocato dal 2015 passando da Rovigo, Legnano, Orvieto, Pinerolo, poi Ravenna e Talmassons fino alle ultime due stagioni con la Lpm Bam Mondovì. Ora è pronta per la nuova avventura ad Albese: "Non vedo l'ira di conoscere tutti società, staff, le mie nuove compagne e i tifosi di Albese. Finora ho sempre giocato in A2 ma devo dire che mi piacerebbe davvero poter mettere piede in A1.......". La firma di Grigolo segue di pochi giorni quella del libero Ylenia Pericati e va ad aggiungersi alle già confermate Martina Veneriano e Marika Longobardi.