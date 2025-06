Secondo ko per Cantù Under 15 alle finali tricolori

La Cierre Ufficio Cantù è con le spalle al muro dopo le prime due gare delle finali Nazionali Under 15 in corso di svolgimento ad Agropoli.

Under 15 con le spalle al muro

Dopo il ko subito all'esordio di lunedì contro Forlì, ieri è arrivata la seconda sconfitta di fila per la la squadra brianzola diretta da coach Matteo Bonassi che è stata battuta in volata anche dall'Anzio Basket per 60-54 dopo aver comandato a lungo. A questo punto diventa decisiva per il passaggio al secondo turno la gara di oggi, mercoledì 4 giugno, alle 18, contro la pari classifica Napoli. Un dentro e fuori che metterà in palio la qualificazione agli spareggi: chi vince passa, chi perde torna a casa.

Il tabellino Cierre Ufficio Cantù- Anzio Basket 54-60

Parziali: 15-7, 34-20, 38-39

Cierre Ufficio Cantù: Barreca, Villa 5, Leto, Rainoldi 6, Teoldi, Pulcinelli 9, Festi, Sellitto 5, Buzzi 7, Ferrari 11, Marelli 9, Bonavoglia 2. All. Bonassi, Vice All. Cipolletta.

Anzio Basket Club: Ilardi 16, Masci, Bianchi 16, Polisena 18, Dolciotti, Ghirotto, Buontempo 2, Rossi, Tontini 8, Lovato, Vastante, Baldini.

Il programma del Girone C, Under 15 in campo oggi

1° turno lunedì 2 giugno

Napoli- Anzio 69-72, Cantù-Forlì 60-63

2° turno martedì 3 giugno

ore 16 Cantù-Anzio 60-63, ore 18 Napoli-Forlì 67-69

3° turno mercoledì 4 giugno

Ore 18 Cantù-Napoli, Anzio-Forlì

Classifica girone C

Forlì, Anzio 4; Cantù, Napoli 0.

GIRONE A: Robur et Fides Varese, Reyer Venezia, Basket Rapallo, Pall. Prato Dragons.

GIRONE B: College Basketball Borgomanero, Ayer Rock Gallarate, Petrarca Padova, Virtus Bologna.

GIRONE C: Napoli Basket, Anzio Basket, Pallacanestro Cantù, OneTeam Basket Forlì.

GIRONE D: Olimpia Milano; CAB Stamura Ancona; Orange1 Basket Bassano; Basket Cinecittà Roma.