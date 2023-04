“Secondo Memorial Carlo Capararo”, un successo oltre i risultati

Domenica 2 aprile si è tenuta presso la piscina di Cantù di via Papa Giovanni XXIII il “Secondo Memorial Carlo Capararo”.

Oltre 120 atleti in rappresentanza di 12 società sportive sono scesi in vasca per la manifestazione valida per il circuito Nord Cup e patrocinata dal Comune di Cantù. A trionfare è stata la Polisportiva Bresciana No Frontiere Onlus con 8087 punti, la BLM Briantea84 Cantù Fisdir ha chiuso al quinto posto (7070). La società canturina, in cabina di regia, ha guidato la macchina organizzativa dell’evento, grazie anche al supporto dei numerosi genitori nello staff, alla società sportiva Taurus e a Forus Italia, gestore dell’impianto. A premiare gli atleti, presenti la famiglia di Carlo Capararo (mamma Maria Grazia, la sorella Elisabetta e il fratello Cesare), Antonella Colzani (assessore allo sport del Comune di Cantù) e Gianantonio Tomaselli (presidente di Briantea84).

“Non c’è stato bisogno del discorso motivazionale all’inizio, era chiaro per chi stessimo gareggiando - ha commentato il tecnico Silvia Longoni -. La presenza di Carlo c’era, forte. La manifestazione è stata sorprendente per il pubblico, per lo staff, per gli atleti: si è tornato ad un tifo che non si vedeva dai tempi prima della pandemia, affettivo per i ragazzi. La componente emotiva ha fatto grande gioco. Gli atleti erano comunque pronti, hanno tirato fuori la giusta grinta. C’è una sfilza di gare che sono andate bene. Da sottolineare il debutto ufficiale in gara tra gli agonisti per Massimo Ottavio”.

Il memorial

Carlo Capararo è scomparso prematuramente il 12 aprile del 2021. È stato uno storico tecnico del settore nuoto di Briantea84 che per oltre quindici anni ha dedicato il suo tempo alla crescita sportiva e umana degli atleti, allenandoli con dedizione, appassionandoli allo sport. La sua presenza si è sempre sentita anche fuori dalla vasca, con supporto e motivazione costante al gruppo staff, ai volontari e alle famiglie. Quella di domenica è stata la seconda edizione della manifestazione in sua memoria.

I risultati delle gare della BLM

Clelia Brioschi (50 farfalla 51"40, 50 stile libero 49"40)

Giorgia Conti (50 rana 48"30, 100 rana 1'45"70)

Sabrina De Dominicis (50 stile libero 49"50, 50 rana 1'01"30)

Massimo Familiari (50 dorso 46"20, 50 stile libero 36"10)

Davide Maniscalco (50 farfalla 49"20, 50 stile libero 42"10)

Giorgia Marrella (50 dorso 1'01"00, 50 rana 1'10"90)

Emanuele Meloni (100 stile libero 1'01"90, 100 rana 1'28"30)

Francesca Orsi (50 dorso 57"60, 50 stile libero 56"00)

Davide Resnati (100 stile libero 1'09"10, 200 misti 3'00"00)

Simone Rossetti (50 dorso 45"90, 50 stile libero 35"90)

Gianluca Zoia (50 stile libero 36"80, 100 stile libero 1'22"20

Staffetta 4x50 misti femminile: Orsi- Conti - Brioschi - De Dominicis 3'21"50

Staffetta 4x50 misti maschile: Rossetti - Meloni - Resnati - Zoia 2'40"90

Staffetta 4x100 stile libero femminile: Brioschi - Orsi - Marrella - De Dominicis 7'55"60

Staffetta 4x100 stile libero maschile: Rossetti - Maniscalco - Familiari - Zoia 5'52"70

Staffetta 4x50 mista mista: Marrella - Conti - Resnati - Meloni 3'03"50

La classifica a squadre

Polisportiva Bresciana No Frontiere Onlus 8087 punti Polisportiva Bergamasca Onlus 7680 Osha Asp Asd - Como 7631 Apd Vharese Onlus 7549 Asd Briantea84 7070 Asd Oltretutto97 6768 Us Volalto Onlus 6266 Asd Corona Ferrea Nuoto 6019 Asd Ice Club Como 4288 Asd Brianza Silvia Tremolada 4096 Polisportiva Milanese 1979 Sport Disabili 3610