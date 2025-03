Secondo successo di fila per la Pallavolo Cabiate che al tie break stoppa Chiavenna per 3-2

Seconda vittoria consecutiva per la Pallavolo Cabiate che doma al tie break Volley Academy Chiavenna e sale al terzultimo posto in classifica in serie B1 femminile. Una vittoria sofferta per la Clerici Auto che dopo aver vinto i primi due set si è complicata la vita subendo la rimonta della squadra valtellinese che si è poi arresa solo al tie break. Una prestazione non brillante da parte delle ragazze di coach Gilles Reali che però sono riuscite a portare a casa due punti pesanti per la classifica. Cabiate tornerà in campo sabato prossimo ancora in casa contro la FOCOL Legnano.

Il tabellino di Pallavolo Cabiate-Volley Academy Chiavenna 3-2

Parziali: 25-17, 30-28, 13-25, 19-25, 15-11

ClericiAuto Cabiate: Gotti 16, Crespi 16, Colombo 14, Ghezzi 6, Nagy 6, Carpani 3, Casarotti 2. All. Reali.

Risultati del 7° turno di ritorno, Serie B1 donne

Pallavolo Cabiate-Volley Academy Chiavenna 3-2, Villa Cortese-Novara 3-0, Palau-Trentino Energie 3-0, Santena-Savis Volpiano 3-0, Libellula-Parella 3-0, Legnano-Club Italia 1-3, Don Colleoni-Volano 3-0.

Classifica girone A

Villa Cortese 51; Savis Volpiano, Volano 40; Santena 38; Capo D'Orso Palau, Libellula 37; Focol Legnano 33; Novara 30; Club Italia 28; Parella 26; Don Colleoni 19; Clerici Auto Cabiate 18; Trentino Energie 16; Chiavenna 7.

Programma dell'8° turno di ritorno, Serie B1 donne

Sabato 29 marzo ore 21 ClericiAuto Cabiate-Legnano, Trentino Energie-Novara, Savis Volpiano-Palau, Parella-Santena, Volano-Libellula, Chiavenna-Don Colleoni, Club Italia-Villa Cortese.