Secondo successo per l’Albese, l'Mvp Mazzon: "Felicissima"

All'indomani del secondo successo in campionato, primo tra le mura amiche, l'Albese Volley si gode il momento con lo sguardo proiettato al futuro.

Secondo successo in casa Albese Volley

Soddisfatto della vittoria ottenuta contro Olbia coach Mauro Chiappafreddo: "E' stata una partita dura contro una squadra altissima molto ben organizzata e che difende forte. Noi però siamo stati bravi a resistere al loro ottimo avvio e a portare a casa tre punti davvero importanti. Siamo partiti un pò contratti nel primo set ma del resto eravamo consapevoli che affrontavamo una squadra importante che arrivava da una vittoria importante. Sono però contento perché nei momenti topici siamo state sempre attente. Anche grazie al nostro pubblico che si è fatto davvero sentire e ci ha aiutato. Ora vogliamo proseguire così”. La Tecnoteam è già tornata in palestra per prepare il prossimo impegno, valido per il 4° turno d'andata, in programma domenica 27 ottobre sul campo dell'Imd Concorezzo.

Le parole dell’Mvp

Soddisfatta e non poteva essere altrimenti l'Mvp dell partita Giorgia Mazzon che ha bagnato il suo esordio a Casnate con una prova super: "Sono felicissima perché è stata una vittoria di squadra. Siamo partite a rilento, complimenti a Olbia che arrivava da una grande vittoria, ma poi ci siamo unite e ci abbiamo messo tutto, così è arrivata una bella vittoria davvero. Grazie anche al pubblico che mi è piaciuto moltissimo e ci ha dato grande carica . Ora bisogna proseguire così e speriamo sempre di più".

Programma 4° turno d'andata girone B serie A2 donne

Sabato 26 ottobre pre 19 Itas Trentino – Nuvoli’ Altafratte Padova; domenica 27 ore 17 U.S. Esperia Cremona – Trasporti Bressan Offanengo, Volley Hermaea Olbia – Futura Giovani Busto Arsizio, Tenaglia Abruzzo Volley – Narconon Volley Melendugno, Imd Concorezzo – Tecnoteam Albese Volley Como.

Classifica girone B serie A2 donne

Itas Trentino 8 (3 – 0); Trasporti Bressan Offanengo 6 (2 – 1); Tecnoteam Albese Volley Como 6 (2 – 1); Nuvoli’ Altafratte Padova 6 (2 – 1); Narconon Volley Melendugno 6 (2 – 1); Futura Giovani Busto Arsizio 4 (1 – 2); U.S. Esperia Cremona 3 (1 – 2); Imd Concorezzo 3 (1 – 2); Volley Hermaea Olbia 3 (1 – 2); Tenaglia Abruzzo Volley 0 (0 – 3).