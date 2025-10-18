Secondo successo per Vertemate che doma la Fernese 52-51

Il 3° turno di serie C femminile si è aperto bene per i colori lariani grazie alla Vertematese che ieri sera ha centrato il suo secondo successo di fila vincendo l’anticipo casalingo contro la Fernese.
La gara
Una vittoria sofferta, arrivata in volata per le azzurre dirette da coach Luca Zanotti che si sono imposte a Vertemate di misura per 52-51. Oggi invece tocca al Villa Guardia che va in Valtellina per rendere visita al sempre ostico Sondrio ancora fermo a quota 0.
Questo il 3° turno d’andata del girone B
Venerdì 17 ottobre Gavirate-Bollate 74-38. ore 21.15 Vertematese-Fernese 52-51, Pro Patria-Valmadrera 54-47; sabato 18 Legnano-Broni, ore 18.45 Sondrio-Villa Guardia, domenica 19 Lecco-Tradate, Corsico-Gallarate
Classifica
Gavirate 6; Vertematese, Tradate, Fernese, Lecco 4; Villa Guardia, Legnano, Bollate, Gallarate, Corsico, Pro Patria Busto 2; Broni, Sondrio, Valmadrera 0.