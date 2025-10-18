Pallacanestro donne

Secondo successo per Vertemate che doma la Fernese 52-51

Ieri si è aperto bene il 3° turno del girone B con l'anticipo vincente per la squadra azzurra

Vertemate con Minoprio · 18/10/2025 alle 19:10

Il 3° turno di serie C femminile si è aperto bene per i colori lariani grazie alla Vertematese che ieri sera ha centrato il suo secondo successo di fila vincendo l’anticipo casalingo contro la Fernese.

La gara

Una vittoria sofferta, arrivata in volata per le azzurre dirette da coach Luca Zanotti che si sono imposte a Vertemate di misura per 52-51. Oggi invece tocca al Villa Guardia che va in Valtellina per rendere visita al sempre ostico Sondrio  ancora fermo a quota 0.

Questo il 3° turno d’andata del girone B

Venerdì 17 ottobre Gavirate-Bollate 74-38. ore 21.15 Vertematese-Fernese 52-51, Pro Patria-Valmadrera 54-47; sabato 18 Legnano-Broni, ore 18.45 Sondrio-Villa Guardia, domenica 19 Lecco-Tradate, Corsico-Gallarate

Classifica

Gavirate  6; Vertematese, Tradate, Fernese, Lecco 4; Villa Guardia, Legnano, Bollate, Gallarate, Corsico, Pro Patria Busto 2; Broni, Sondrio, Valmadrera 0.

Luca Zanotti coach Vertematese di C
