Sei cestisti del PGC Cantù convocati con la selezione Lombardia

Continuano a fioccare convocazioni regionali in casa del Progetto Giovani Cantù.
Le convocazioni
Il Comitato Regionale Lombardo, nell’ambito del Progetto di monitoraggio degli atleti del territorio, riguardante le selezioni giovanili regionali dell’annata 2012 maschile, ha convocato infatti per gli allenamenti in programma mercoledì 22 aprile dalle ore 15.30 alle ore 19.30 presso la Palestra di Via Sottocosta di Crenna a Gallarate ben sei cestiti del club canturino. Si tratta di Mohamed Sylla , Samuele Aiolfi, Riccardo Moscatelli e Andrea Santonastasi che si ritroveranno per la seduta di allenamento delle ore 15.30-17.30 mentre Giorgio Galimberti e Mattia Mascheroni svolgeranno l’allenamento delle ore 17.30-19.30 sempre sotto la regia del R.T.T. Lombardia maschile il coach lariano Matteo Semoventa.
Gruppo A – Turno allenamento ore 15.30-17.30
SYLLA MOHAMED A.DIL. PROGETTO GIOVANI CANTU’
SIEGA GABRIELE ABA LEGNANO
CARMINATI FILIPPO ALMENNO BASKET
IOPPOLO ANDREA ASD VIRTUS ABBIATENSE OZZERESE
BIANCHETTI AXEL BLUOROBICA
LEONI LORENZO BLUOROBICA
IOVINO FRANCESCO HUB DEL SEMPIONE
LAMPERTI FEDERICO HUB DEL SEMPIONE
PILOTTI LORENZO HUB DEL SEMPIONE
PAGNONCELLI JACOPO LIBERTAS CERNUSCO
SANVITO GABRIELE PALL. AURORA DESIO
TAVERNA ETTORE PALL. BUSTO ARSIZIO
STELLARI PIETRO PALL. ORZINUOVI
AIOLFI SAMUELE PALLACANESTRO CANTU’ SPA
MOSCATELLI RICCARDO PALLACANESTRO CANTU’ SPA
SANTONASTASI ANDREA PALLACANESTRO CANTU’ SPA
CHIAPPARINI FEDERICO PALLACANESTRO OLIMPIA MILANO
CONTI NICOLO’ PALLACANESTRO OLIMPIA MILANO
CROCE THOMAS PALLACANESTRO OLIMPIA MILANO
RATTI RICCARDO PALLACANESTRO OLIMPIA MILANO
MONTANARI LEONARDO SOCIAL OSA BASKET MILANO ASD
CAPOBIANCO MIRKO VARESE ACADEMY
LOCATELLI TOMMASO VIRTUS DESENZANO
VOLPI MICHELE VIRTUS GORLE
Gruppo B – Turno allenamento ore 17.30-19.30
CONFORTI MATTEO A.S.D. BASKET PIU’
ISMALIA DIOUF A.S.D. BASKET PIU’
POLIDORI CRISTIAN ABA LEGNANO
ASUELIMEN JAYDEN EDEMA AMICO BK CARPENEDOLO
KRASNIQI ALEX ASD CENTRO BASKET PESCATE
SCARFO’ TOMMASO BASKET LECCO
CARMINATI DIEGO CALUSCHESE
COSTA ALESSANDRO DRESANO BASKET
MAGNI MATTIA G.S. CIVATESE
ARALDI TOMMASO JBSTING CURTATONE
GHILARDELLI ARMANDO NBB MAZZANO S.S.D. A R.L.
GATTI RICCARDO PALL. AURORA DESIO
FESTARI DAVIDE PALLACANESTRO BRESCIA S.R.L.
GALIMBERTI GIORGIO PALLACANESTRO CANTU’ SPA
MASCHERONI MATTIA PALLACANESTRO CANTU’ SPA
TESSARI GIULIO PALLACANESTRO OLIMPIA MILANO
RHO CESARE POB BINZAGO
BRUSAMOLINO MATTEO SBT TREVIGLIO
GHEZZI LEONE URANIA BASKET MILANO
FERRARI CARLO VALTEXAS
BROTTO DANIEL VANOLI CR
XHANEJ GREGORIO VANOLI CR
PINEIRO CENSI PABLO VARESE ACADEMY
BOUDO WILLIAM THOMAS VIVISPORT LANDRIANO