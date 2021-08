La Nazionale Italiana di basket in carrozzina torna al lavoro e riparte da Meda. Dal 7 settembre sarà la città brianzola ad ospitare il ritiro degli azzurri prima della partenza con destinazione Svizzera in cui si giocherà il Torneo di Nottwil (9-12 settembre).

Sei giocatori della Briantea 84 convocati nella Nazionale di basket in carrozzina

Il programma dell’evento prevederà amichevoli contro la formazione elvetica e la nazionale israeliana. Inizia ufficialmente, così, la stagione 2021-22 della Nazionale Fipic (Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina) che porterà all’Europeo di Madrid, al via dal 2 dicembre prossimo. Tra i dodici atleti convocati da Carlo Di Giusto (Responsabile Tecnico azzurro), la metà sono giocatori della UnipolSai Briantea84 Cantù: Lorenzo Bassoli, Driss Saaid, Filippo Carossino, Jacopo Geninazzi, Simone De Maggi e Luka Buksa. A questa lista si aggiungeranno anche Giulio Maria Papi, Francesco Santorelli e Karim Makram, ma solo per la due giorni di allenamenti al PalaMeda. Nello staff tecnico, confermata la presenza di Emanuele Castorino, meccanico biancoblù.

I 12 atleti convocati: Lorenzo Bassoli (Briantea84 Cantù), Driss Saaid (Briantea84 Cantù), Giacomo Tosatto (PDM Treviso), Filippo Carossino (Briantea 84 Cantù), Andrea Giaretti (Santo Stefano Sport), Sabri Bedzeti (Santo Stefano Sport), Jacopo Geninazzi (Briantea84 Cantù), Enrico Ghione (Santo Stefano Sport), Simone De Maggi (Briantea84 Cantù), Joel Joseph Boganelli (Wheelchair Sport Firenze), Alessandro Pedron (GSD Porto Torres), Luka Buksa (Briantea84 Cantù).

(+ Giulio Maria Papi, Francesco Santorelli e Karim Makram).

Completano la spedizione azzurra i tecnici federali Roberto Ceriscioli e Fabio Castellucci.