Selezioni di Como pronte per il Trofeo dei Territori

Le selezioni provinciali del volley di Como sono pronte a scendere in campo per il Trofeo dei Territori.

Arriva il Trofeo dei Territori

Selezioni pronte ad andare sotto rete per disputare il tradizionale Aequilibrium Cup, il Trofeo dei Territori Lombardia 2025, la grande manifestazione di pallavolo giovanile che vede protagoniste nel week-end del 7 e 8 giugno ben nove comitati Fipav della nostra regione. Quest’anno la kermesse sarà ospitata per le squadre maschili a Lodi mentre per quelle femminili a Milano e coinvolgerà i ragazzi nati nel 2010, 2011, 2012 e 2013 mentre il torneo femminile è riservato alle ragazze nate nel 2011, 2012 e 2013. Si giocheranno un totale di 52 partite, con finali previste al Centro Pavesi nella giornata di domenica 8 giugno.

Questo il calendario del Torneo maschile

GIRONE A: Brescia, Sondrio, Como

GIRONE B: Milano Monza Lecco, Bergamo, Cremona-Lodi

GIRONE C: Mantova, Varese, Pavia

SABATO 7 GIUGNO - PRIMA FASE - inizio ore 09.30

Campo 1 S. Martino (SAN MARTINO IN STRADA)

Palazzetto S. Martino – via Enrico Mattei, 5 – San Marino in Strada (LO)

GIRONE A

1: Brescia - Como

2: Perdente Gara 1 - Sondrio

3: Sondrio - Vincente Gara1

Campo 2 S. Alberto (LODI)

Oratorio Sant’Alberto - Via Giuseppe Saragat, 9 - Lodi

GIRONE B

4: Milano Monza Lecco – Cremona-Lodi

5: Perdente Gara 4 - Bergamo

6: Bergamo- Vincente Gara 4

Campo 3 S. Fereolo (LODI)

Palazzetto San Fereolo – Via Salvemini,1 Lodi

GIRONE C

7: Mantova - Pavia

8: Perdente Gara 7 - Varese

9: Varese - Vincente Gara 7

SABATO 7 GIUGNO - SECONDA FASE - inizio ore 16.30

Campo 1 S. Martino (SAN MARTINO IN STRADA)

Palazzetto S. Martino – via Enrico Mattei, 5 – San Marino in Strada (LO)

GIRONE D

10: 1° Girone A – 3° Girone C

11: Perdente Gara 10 – 2° Girone B

12: 2° Girone B - Vincente Gara 10

Campo 2 S. Alberto (LODI)

Oratorio Sant’Alberto - Via Giuseppe Saragat, 9 - Lodi

GIRONE E

13: 1° Girone B – 3° Girone A

14: Perdente Gara 13 – 2° Girone C

15: 2° Girone C – Vincente Gara 13

Campo 3 S. Fereolo (LODI)

Palazzetto San Fereolo – Via Salvemini,1 Lodi

GIRONE F

16: 1° Girone C – 3° Girone B

17: Perdente Gara 16 – 2° Girone A

18: 2° Girone A - Vincente Gara 16

DOMENICA 8 GIUGNO – FASE FINALE - inizio ore 10.00

Campo 8 Galimberti (MILANO)

Palestra Galimberti – Centro Pavesi Fipav – via Francesco De Lemene, 3 – Milano

GIRONE G (7°/9° POSTO)

19: 7° Classifica Avulsa – 9° Classifica Avulsa

20: Perdente Gara 19 – 8° Classifica Avulsa

21: 8° Classifica Avulsa - Vincente Gara 19

Campo 7 Pavesi (MILANO)

Palazzetto dello Sport Centro Pavesi Fipav - Via Francesco De Lemene, 3 - Milano

SEMIFINALI 1°/4° POSTO

22: 1° Classifica Avulsa - 4° Classifica Avulsa

23: 2° Classifica Avulsa – 3° Classifica Avulsa

FINALE 5°/6° POSTO

24: 5° Classifica Avulsa - 6° Classifica Avulsa

FINALE 3°/4° POSTO

25: Perdente Gara 22 – Perdente Gara 23

FINALE 1°/2° POSTO

52: Vincente Gara 22 – Vincente Gara 23

Questo il calendario del Torneo femminile

GIRONE A: Milano Monza Lecco, Sondrio, Mantova

GIRONE B: Varese, Brescia, Como

GIRONE C: Bergamo, Cremona-Lodi, Pavia

SABATO 7 GIUGNO - PRIMA FASE - inizio ore 09.00

Campo 4 Montanaso (MONTANASO LOMBARDO - LO)

Palestra Montanaso Lombardo - Via Gramsci 1-3 – Montanaso Lombardo (LO)

GIRONE A

26: Milano Monza Lecco - Mantova

27: Perdente Gara 26 - Sondrio

28: Sondrio- Vincente Gara 26

Campo 5 ITIS (LODI)

Palestra ITIS Volta – Via Papa Giovanni XXIII, 9 - Lodi

GIRONE B

29: Varese - Como

30: Perdente Gara 29 - Brescia

31: Brescia- Vincente Gara 29

Campo 6 Spezzaferri (LODI)

Scuola Media Spezzaferri - Via Giovanni Spezzaferri, 7 - Lodi

GIORNE C

32: Bergamo - Pavia

33: Perdente Gara 32 – Cremona-Lodi

34: Cremona-Lodi- Vincente Gara 32

SABATO 7 GIUGNO - SECONDA FASE - inizio ore 16.00

Campo 4 Montanaso (MONTANASO LOMBARDO - LO)

Palestra Montanaso Lombardo - Via Gramsci 1-3 – Montanaso Lombardo (LO)

GIRONE D

35: 1° Girone A – 3° Girone C

36: Perdente Gara 35 – 2° Girone B

37: 2° Girone B - Vincente Gara 35

Campo 5 ITIS (LODI)

Palestra ITIS Volta – Via Papa Giovanni XXIII, 9 - Lodi

GIRONE E

38: 1° Girone B – 3° Girone A

39: Perdente Gara 38 – 2° Girone C

40: 2° Girone C – Vincente Gara 38

Campo 6 Spezzaferri (LODI)

Scuola Media Spezzaferri - Via Giovanni Spezzaferri, 7 - Lodi

GIRONE F

41: 1° Girone C – 3° Girone B

42: Perdente Gara 41 – 2° Girone A

43: 2° Girone A - Vincente Gara 41

DOMENICA 8 GIUGNO – FASE FINALE - inizio ore 10.00

Campo 9 Tenso (MILANO)

Tensostruttura 1– Centro Pavesi Fipav – via Francesco De Lemene, 3 – Milano

GIRONE G (7°/9° POSTO)

44: 7° Classifica Avulsa – 9° Classifica Avulsa

45: Perdente Gara 44 – 8° Classifica Avulsa

46: 8° Classifica Avulsa - Vincente Gara 44

Campo 10 Viscontini (MILANO)

Palazzetto Carlo M. Viscontini - Via Matilde Viscontini, 7 - Milano

SEMIFINALI 1°/4° POSTO

47: 1° Classifica Avulsa - 4° Classifica Avulsa

48: 2° Classifica Avulsa – 3° Classifica Avulsa

FINALE 5°/6° POSTO

49: 5° Classifica Avulsa - 6° Classifica Avulsa

Campo 8 Galimberti (MILANO)

Palestra Galimberti – Centro Pavesi Fipav – via Francesco De Lemene, 3 – Milano

FINALE 3°/4° POSTO

50: Perdente Gara 47 – Perdente Gara 48

Campo 7 Pavesi (MILANO)

Palazzetto dello Sport Centro Pavesi Fipav - Via Francesco De Lemene, 3 - Milano

FINALE 1°/2° POSTO

51: Vincente Gara 47 – Vincente Gara 48