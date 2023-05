Primo atto delle semifinali play off di Serie A2: questa sera l'Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù ha ospitato al PalaFitLine di Desio, davanti a ben 3mila spettatori, la Giorgio Tesi Group Pistoia trovando una vittoria all'ultimo respiro con i 3 punti di Bucarelli a 2 secondi dalla fine.

Semifinale play off: Cantù vince all'ultimo respiro con Pistoia 74 a 73

Prima novità della gara il recupero in extremis di Dario Hunt che a sorpresa ha bruciato le tappe e si è presentato al PalaDesio pronto per giocare. Il suo impiego non sarà certamente a pieno regime, vedremo quanti minuti gli riserverà coach Meo Sacchetti. Di certo è che nei giorni scorsi si è fatta un po' di pretattica per prendere di sorpresa Pistoia.

Primo quarto

E la seconda novità. spiazzando tutti i pronostici è Hunt in campo dal primo minuto, con lui Logan, Bucarelli, Nikolic e Da Ros. Apre le danze un rimbalzo in attacco e tap-in in retina di Jordon Varnado, mentre dall'altro lato Logan fallisce. Varnado colpisce ancora e porta i suoi sul 4 a 0 e Hunt dalla lunetta fa 1 su 2. Copeland mette a sedere Bucarelli e infila il +5. Inizio difficile per Cantù che non trova la via del canestro con Da Ros.

Primo canestro su azione per Cantù con Nikolic da 2 che poco dopo riceve lo scarico di Da Ros e mette la prima tripla dell'incontro. 6 a 6 dopo 3 minuti e mezzo di gioco. Gran difesa di Hunt e sul ribaltamento di gioco Da Ros colpisce ancora, con una tripla. La difesa di Cantù inizia a mettere pressione ai tiratori toscani che non trovano tiri facili. Da sottolineare l'apporto di Hunt in difesa che non sembra risentire dell'infortunio.

Saccaggi prova a tenere a galla i suoi mentre Logan sale in cattedra e mette i suoi primi due punti della gara. Saccaggi risponde a tono e Logan fa di più: tripla e +4 per Cantù. Da Ros commette fallo su Varnado che chiamato alla lunetta fa 2 su 2. Wheatle si iscrive alla partita con una pressione fastidiosissima su Logan, che però ripaga con la stessa moneta gli ospiti e recupera il pallone.

Hunt dopo 6 minuti di gioco viene sostituito e entra in campo Baldi Rossi. 0 su 2 per Nikolic dalla lunetta, ma il rimbalzo è di capitan Da Ros e i due punti dell'11 biancoblù. Cantù sembra in partita ma Pistoia non cede di un millimetro trascinata da Varnado. Fuori Logan e Nikolic, dentro Stefanelli e Severini. C'è il sorpasso ospite con due liberi di Varnado. Cantù non macina più gioco in attacco come prima, l'assenza di Logan si fa sentire.

Severini ne mette uno dai liberi, mentre Del Chiaro fa 2 su 2. Il primo quarto si chiude con la tripla sbagliata da Stefanelli con Pistoia in vantaggio di due punti: 19 a 17.

Secondo quarto

Hunt strappa la palla dalle mani di Wheatle e da il via al contropiede dei primi due punti del quarto, firmati Logan. Logan in penetrazione muove la retina e in difesa Cantù non lascia spazio a Pistoia: parziale di 4 a 0 nel primo minuto. Della Rosa tiene i suoi in parità e poco dopo mette anche la tripla del sorpasso nonostante i fischi assordanti degli Eagles. Benetti mette il +5 e Sacchetti chiama il time out. Serve riprendere il filo della gara.

Logan non mette la tripla, il rimbalzo è degli ospiti e sul contropiede Della Rosa appoggia al tabellone. Cantù ancora a secco, ma ci pensa Dario Hunt che riporta i suoi a -5. Dura poco però, Pollone mette la bomba da 3 e Cantù insegue. Sfondamento fischiato ad Hunt, Severini non sta dietro a Copeland e commette fallo: è una Cantù che arranca.

Allora Logan si veste da trascinatore e mette la tripla, ma Copeland non ci sta e tiene a bada la rimonta canturina. Il tentativo da 3 del professore fallisce mentre Copeland ne mette altri 2. Logan sbaglia un altro tentativo dall'arco e Cantù rimane ferma al palo: solo 9 punti finora nel secondo quarto, a 2 minuti dal termine.

Tecnico a Stefanelli: Copeland mette il libero dalla lunetta e si riprende con il possesso ospite, a +10. Baldi Rossi accorcia con una tripla, Nikolic ne mette uno da 2, ma Wheatle mette la tripla. La prima frazione si chiude con un probabile fallo non fischiato a Baldi Rossi, secondo gli arbitri arrivato a tempo scaduto. Squadre negli spogliatoi con il tabellone che recita: 39 Pistoia, 31 Cantù.

Emblematiche le percentuali al tiro: per Cantù il 30% da 2, il 35% da 3 e il 33% dai liberi; per Pistoia il 55% da 2, il 33% da 3 e il 100% dai liberi.

Terzo quarto

Il secondo tempo inizia nel segno di Hunt che appoggia al tabellone e apre le danze. Il PalaDesio si accende sulla palla recuperata da Da Ros, ma Nikolic commette fallo in attacco. Varnado mette la bomba, Wheatle recupera palla su Logan e serve un time out in casa Cantù. Bucarelli limita Copeland, Nikolic scarica su Logan e il professore la mette dall'arco. Ancora Logan in penetrazione e Pistoia fatica a trovare tiri facili: ora è -4 per Cantù.

Bucarelli fatica su Copeland e gli concede due tiri dalla lunetta: la percentuale, intonsa, di Pistoia non si abbassa. Hunt prova a suonare la carica, nonostante l'acciacco sembra quello più in palla: chiamato alla lunetta, non di certo la sua specialità, ne mette comunque 2 su 2.

Momenti concitati della partita, entrambe le squadre mettono il 100% in difesa e di canestri ce ne sono pochi. Il punteggio stanzia sul 47 a 40 per Pistoia. Bell'azione di Cantù che manda a canestro Nikolic, Varnado non riesce a rispondere, ancora Nikolic in penetrazione e fallo di Del Chiaro: dalla lunetta è 2 su 2.

La partita s'infiamma, continui ribaltamenti di fronte, palle perse dettate dalla frenesia, le percentuali di Pistoia si abbassano e Nikolic continua a macinare punti: canestro più fallo, gioco da 3 punti sfruttato a pieno. Ora è parità, rimonta attuata: 47 a 47.

Nikolic è davvero immarcabile e Varnado commette fallo, prima dei tiri dalla lunetta però time out chiamato da coach Nicola Brienza. Si riparte con i due punti di Nikolic e il sorpasso canturino. Difesa di ferro di Nikolic su Varnado, forse troppo di ferro e il 23 toscano non abbassa la percentuale ai liberi della squadra.

Il terzo periodo si chiude in parità, 49 a 49. Resa dei conti nell'ultima frazione di gioco. Nikolic ben 9 punti solo nel terzo quarto.

Quarto quarto

Il quarto quarto si apre come quello appena concluso, con Nikolic sugli scudi a mettere altri 2 punti, e sono 20 in totale. Varnado mette la tripla e porta i suoi sul 55 a 53, mentre Magro non riesce a contenere uno straripante e ritrovato Hunt: 1 su 2. Palla ancora a Cantù con Varnado che non la controlla: Hun ancora dalla lunetta su fallo di Varnado a cui, molto probabilmente, non viene fischiato un tecnico.

Cantù va a 56 e Pistoia insegue, subito dietro, a 55. Logan sbaglia da tre, ma la difesa di Cantù lavora bene. Baldi Rossi da 3 suona la carica, Wheatle limita i danni. Tecnico a Varnado, questa volta arriva: Stefanelli dalla lunetta sbaglia e passa la palla a Hunt che mette il primo e il secondo. 61 a 57 per i canturini.

Copeland sbaglia la tripla e sul rimbalzo Baldi Rossi subisce fallo, liberi per lui: primo e secondo messi a segno. Difesa spettacolare di Nikolic su Varnado, che però non perdona alla seconda occasione. A 5 dal termine è +4 per Cantù.

Diventano 6 con i 2 di Nikolic, mattatore del secondo tempo. Tripla di Saccaggi per il -3 ospite, ma Bucarelli non ci sta. Copeland mette la tripla e subisce fallo in sospensione: gioco da 4 punti messo a segno.

Baldi Rossi recupera palla e Logan muove la retina per il 69 a 66 a 2 minuti dalla fine. Copeland mette un solo libero, rimbalzo ai canturini e azione di Logan che prova a orchestrare ma scarica la palla a coach Brienza. Da una palla che sembrava persa Pistoia tira fuori la tripla di Wheatle e va a +1. Cantù sbaglia in attacco e Varnado mette il canestro del +3. Time out, obbligato, per Cantù a un minuto dalla fine.

Fallo su Bucarelli in penetrazione: primo a segno, così come il secondo. -1 Cantù. Copeland subisce fallo e va ai liberi, dove ne mette solo uno. Palla a Logan per il pareggio, che però fallisce e Bucarelli è costretto a spendere il fallo, mandando Varnado in lunetta: errore al primo e al secondo. A 2 secondi dalla fine Bucarelli mette la tripla e fa esplodere il PalaDesio, ora è +1 Cantù. Si ferma sul ferro la tripla tentata da Copeland.

I commenti post partita

Così coach Sacchetti nel post partita:

"È stata una partita difficile, lo sapevamo. C'era molta tensione e abbiamo patito questa cosa. L'abbiamo rimessa in piedi con un po' di difesa, ma con loro non è mai finita. Noi abbiamo fatto pochi canestri da tre, ma alla fine l'abbiamo vinta così, con anche i liberi sbagliati da Pistoia. Ci prendiamo questa vittoria consapevoli che bastava poco per finire in un altro modo". "Di Hunt l'ho saputo ieri dai medici. Non pensavo di farlo giocare così tanto. C'era molto rischio, ma era importante la sua presenza. Mi fa strano anche che abbiamo segnato poco ad inizio partita. Forse c'era troppa tensione e bisogna scaricarla, bisogna essere più convinti. Abbiamo sbagliato tiri aperti che di solito non sbagliamo". "Nikolic ha fatto tante partite così, non è una novità. In regular season ne ha fatte, ma ora è più importante e contano di più".