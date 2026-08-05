Serie A: Anne Patzwald confermata per la prossima stagione

La Unipol Briantea84 Cantù ufficializza la conferma di Anne Patzwald per la prossima stagione sportiva.

L’atleta tedesca classe 1989 ha firmato lo scorso anno un biennale che la lega al club di Cantù fino al 2026-27. Patzwald è dunque pronta a iniziare la sua quarta stagione in maglia biancoblù, dopo aver già vinto tre scudetti, una Coppa Italia, due Supercoppa Italiana e conquistato il quarto posto in Champions Cup.

Commenta così l’atleta:

“Sono molto contenta di poter continuare qui la mia carriera. Abbiamo vissuto un anno intenso, ricco di soddisfazioni. Non sono mancate le difficoltà, ma uniti e di squadra siamo riusciti ad affrontare tutto. Conquistare nuovi trofei e il quarto posto in Europa significa tantissimo. Devo dire grazie ai tifosi, qui mi sento a casa. In ogni partita, e non solo, mi dimostrano un affetto incredibile. Come dico sempre: quando scendo in campo darò sempre tutto quello ho, ci vediamo presto”.