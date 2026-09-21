Serie A: Italia d’argento al Mondiale di basket in carrozzina

È uno di quei risultati che rimarrà negli annali: la Nazionale italiana di basket in carrozzina ha conquistato la medaglia d’argento al Mondiale disputato in Canada, a margine della storica finalissima di sabato 19 settembre vinta dall’Australia 81 a 57 (terzo oro dopo quello del 2010 e2014).

Il grande risultato

In campo tre atleti della Unipol Briantea84 Cantù: capitan Filippo Carossino, Simone De Maggi e il neo acquisto Andrea Giaretti. Una sconfitta che non cancellerà un cammino incredibile degli azzurri, capaci nelle 6 gare precedenti di eliminare corazzate del calibro degli Stati Uniti e Gran Bretagna, formazioni che dominano il panorama internazionale degli ultimi anni con i trionfi nelle più grandi manifestazioni. E la conferma arriva dall’entusiasmo generato intorno a questo gruppo che è stato al centro della cronaca sportiva e che nelle ultime ore ha generato grande entusiasmo nel mondo comunicativo, fino all’opportunità della finale visibile in diretta e in chiaro su Rai2. L’Italia di coach Fabio Castellucci verrà ricordata soprattutto per la prima medaglia ottenuta ad un Campionato del Mondo e per la crescita esponenziale avuta durante il torneo, senza troppi favori del pronostico dalla propria parte: mai la nostra Nazionale si era spinta così in alto, il miglior risultato fin qui era stato un quarto posto nel 2010 a Birmingham. Capitan Carossino è stato inserito nell’All Star Team (miglior quintetto ideale) del torneo, uno dei trascinatori del sogno azzurro.