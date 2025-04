Serie A1: Del Pero ko in gara1 di semifinale scudetto contro Schio

Il basket femminile italiano ha alzato il sipario sulle semifinali scudetto in serie A1: la canturina Del Pero ko.

Semifinali di scudetto in Serie A1

Ieri sera, giovedì 17 aprile, si è aperta anche la Serie A1 al meglio delle cinque partite che vedono protagonista la giocatrice di Cantù Beatrice Del Pero alla testa della sua San Martino di Lupari. Dopo aver compiuto l'impresa di eliminare ai quarti di finale il Derthona, ora Bea affronta in semifinale la Famila Schio. Purtroppo, la prima sfida contro la sua ex squadra veneta è andata male per Del Pero e compagne che ieri sono state battute per 92-67 (13-15, 36-34, 62-48). Per la canturina una buona prova con 11 punti in quasi 25' in campo. Archiviata la prima partita è già tempo di pensare a gara 2 in programma ancora a Schio domani sera sabato 19. La terza partita, invece, si giocherà mercoledì 23 a San Martino di Lupari.

Eventuali gara 4 il 25/4 e gara 5 il 28/4. Ricordiamo che la squadra vincitrice di questa serie sfiderà in finale scudetto la vincente della semifinale Venezia-Campobasso che si trova sull'1-0.