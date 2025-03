Serie A2, Albese Volley bacchettata: "Periodo non positivo"

Festa salvezza rimandata in Serie A2, dove le ragazze di coach Chiappafreddo hanno subito il secondo ko consecutivo.

Preoccupazioni in Serie A2

La seconda sconfitta consecutiva non solo ha rimandato la festa salvezza in casa dell'Albese Volley ma ha lasciato qualche preoccupazione come ha manifestato dopo il ko con Casalmaggiore coach Mauro Chiappafreddo: "Stiamo attraversando un periodo non positivo purtroppo subiamo molto le avversarie e nei momenti topici non riusciamo a concretizzare come è successo nelle ultime due gare. In questo momento siamo poco incisive, poco serene e nelle fasi importanti della gara facciamo errori che non dobbiamo fare. Non siamo rilassati come dovremmo essere".

La Tecnoteam è tornata in campo per preparare la prossima sfida in programma domenica 30 sul campo della Clai Imola Volley. Con tre punti la squadra albesina potrebbe tagliare matematicamente il traguardo salvezza. Intanto sono stati già emessi alcuni verdetti: Altino e Concorezzo sono retrocesse mentre Mondovì è appesa a un filo.

Risultati 2° turno di ritorno Poule salvezza, Serie A2

Clai Imola Volley-Resinglass Olbia 3-0 (25-21, 25-13, 25-21).

Tenaglia Abruzzo Volley-Fgl-Zuma Castelfranco Pisa 1-3 (25-17, 20-25, 21-25, 22-25).

Volleyball Casalmaggiore-Tecnoteam Albese Volley Como 3-0 (25-17, 25-21, 25-21).

Orocash Picco Lecco-Trasporti Bressan Offanengo 3-0 (25-15, 25-21, 25-19).

Imd Concorezzo-Bam Mondovi’ 0-3 (19-25, 19-25, 17-25).

Classifica Poule salvezza

Resinglass Olbia 38 (13-12); Trasporti Bressan Offanengo 38 (12-13); Tecnoteam Albese Volley Como 34 (11-14); Fgl-Zuma Castelfranco Pisa 31 (11-14); Orocash Picco Lecco 30 (10-15); Clai Imola Volley 30 (10-15); Volleyball Casalmaggiore 28 (9-16); Bam Mondovi’ 19 (6-19); Imd Concorezzo 16 (4-21); Tenaglia Abruzzo Volley 15 (6-19).

Programma 3° turno di ritorno Poule salvezza, Serie A2

Sabato 29 marzo ore 16 Volleyball Casalmaggiore - Imd Concorezzo; domenica 30 ore 15 Fgl-Zuma Castelfranco Pisa - Resinglass Olbia, ore 17 Clai Imola Volley - Tecnoteam Albese Volley Como,

Orocash Picco Lecco - Tenaglia Abruzzo Volley, Bam Mondovi’ - Trasporti Bressan Offanengo.