Serie A2, il coach elogia l'Albese Volley: "A Mondovì vittoria importante di volontà e mestiere"

L'obiettivo salvezza è ormai nel mirino dell'Albese Volley in serie A2, lo sottolinea coach Chiappafreddo dopo la vittoria del week-end.

Sorride la Tecnoteam in serie A2

Si può pensare alla salvezza grazie all'ultima bella vittoria corsara ottenuta domenica a Mondovì. Lo sa bene coach Mauro Chiappafreddo che elogia la sua Tecnoteam all'indomani di questo prezioso e meritato successo: "E' stata una partita difficile perchè conquistata contro una squadra temibile che davanti al suo pubblico lo è ancora di più. Insomma, non è stato facile ma abbiamo contrastato bene nel muro-difesa e siamo state molto attente nelle situazioni e nei particolari. Sì sono davvero contento perché le ragazze sono state veramente brave. Abbiamo conquistato tre punti preziosi di volontà, attenzione e di "mestiere". Chiaramente è una vittoria che ci permette di guardare le prossime gare con maggiore tranquillità". E già domenica prossima in caso di successo casalingo contro la Picco Lecco in casa Albese si potrebbe brindare alla salvezza anticipata.

Classifica Poule salvezza

Trasporti Bressan Offanengo 38 (12 – 11); Resinglass Olbia 35 (12 – 11); Tecnoteam Albese Volley Como 34 (11 – 12); Fgl-Zuma Castelfranco Pisa 25 (9 – 14); Volleyball Casalmaggiore 25 (8 – 15); Orocash Picco Lecco 24 (8 – 15); Clai Imola Volley 24 (8 – 15); Imd Concorezzo 16 (4 – 19); Bam Mondovi’ 15 (5 – 18); Tenaglia Abruzzo Volley 13 (5 – 18).

Programma del 6° turno Poule salvezza serie A2

Domenica 16 marzo ore 17 Trasporti Bressan Offanengo – Clai Imola Volley, Fgl-Zuma Castelfranco Pisa – Imd Concorezzo, Resinglass Olbia – Volleyball Casalmaggiore, Tecnoteam Albese Volley Como – Orocash Picco Lecco, Bam Mondovi’ – Tenaglia Abruzzo Volley.