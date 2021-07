Serie A2, Pallacanestro Cantù nel Girone Verde. Sodini: "Speriamo di poter giocare davanti alla gente"

La Lega Nazionale Pallacanestro ha ufficializzato la composizione dei due gironi del campionato di Serie A2 2021-’22 Old Wild West. La Pallacanestro Cantù è stata inserita nel Girone Verde, di seguito le altre 13 squadre del raggruppamento: Pallacanestro Biella, JB Monferrato, Orlandina Basket Capo d'Orlando, Pallacanestro Mantovana, Urania Milano, Pallacanestro Orzinuovi, Pallacanestro Piacentina, UCC Piacenza, Pistoia Basket 2000, Pallacanestro Trapani, Blu Basket Treviglio, Basket Torino e APU Udine.

"Questa – ha spiegato il capo allenatore biancoblù, Marco Sodini - è una composizione dei gironi pressoché annunciata: sapevamo che per noi sarebbe stato un raggruppamento logisticamente vantaggioso, nel senso che durante la stagione regolare ci capiteranno tante trasferte vicine; tuttavia, al momento non possiamo decifrarne il reale vantaggio perché il fattore pubblico è ancora incerto. Scelta dei gironi a parte, la nostra speranza è quella di poter giocare a pallacanestro davanti alla gente, così da mostrarle il nostro basket, con l’obiettivo di farla divertire. Sarà senz’altro un campionato particolarmente intenso ma se la nostra ambizione è quella di arrivare sino in fondo, allora dovremo farci trovare pronti indipendentemente da quali squadre affronteremo lungo il nostro cammino".

"Innanzitutto – ha aggiunto il presidente di Pallacanestro Cantù, Roberto Allievi - dovremo affrontare ogni avversaria con il massimo impegno. Detto ciò, la nostra è una squadra, allestita seguendo le indicazioni dello staff tecnico, che deve puntare decisa alla promozione, obiettivo atteso da tifosi, sponsor e Istituzioni".