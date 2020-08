La Lega Pallavolo Serie A ha ufficializzato i calendari della Serie A2 Credem Banca: la prima della Libertas sarà a Siena.

Serie A2 pallavolo, c’è il calendario: la prima della Libertas sarà a Siena

A differenza della passata stagione, la prima partita del campionato è in trasferta, a Siena contro la Emma Villas Aubay. Subito dopo, due consecutive in casa: la prima contro la new entry Prisma Taranto, la seconda contro la Kemas Lamipel Santa Croce. A seguire due trasferte di fila, la prima a Lagonegro contro la Rinascita e la seconda a Reggio Emilia contro la Conad. Rientro tra le mura amiche per il primo derby di stagione, contro la Agnelli Tipiesse Bergamo. Novembre si chiude con la trasferta pugliese di Castellana Grotte contro la BCC. Dicembre inizia con la sfida casalinga contro la BAM Acqua San Bernardo Cuneo, e prosegue con la trasferta in Abruzzo per la partita contro la Sieco Sevice Ortona. Il “Christmas Match” propone in casa l’incontro con la seconda piemontese, la VBC Mondovì. Chiude il girone d’andata e l’anno 2020 il secondo derby, a Brescia contro la Gruppo Consoli Centrale del Latte.

“Calendario sicuramente impegnativo – commenta Coach Matteo Battocchio –, non tanto per le gare, perché prima o poi si gioca contro tutti, ma perché ci mette subito di fronte a due delle corazzate della categoria. A livello di punti in classifica può essere uno svantaggio, ma certamente ci sarà utile per imparare a soffrire e a capire cosa voglia dire essere cinici. Se sapevamo che ci andrà molta pazienza perché avremo bisogno di tempo per esplodere, sicuramente con questo calendario ce ne vorrà anche di più: dovremo essere bravi ad imparare in fretta per giocarci al meglio le nostre chances”.

Riassumendo, questo è il calendario che è stato sorteggiato per il Pool Libertas Cantù:

1° giornata: Emma Villas Aubay Siena – Pool Libertas Cantù (andata il 18 ottobre – ritorno in casa il 3 gennaio)

2° giornata: Pool Libertas Cantù – Prisma Taranto (andata in casa il 25 ottobre – ritorno il 10 gennaio)

3° giornata: Pool Libertas Cantù – Kemas Lamipel Santa Croce (andata in casa il 1 novembre – ritorno il 17 gennaio)

4° giornata: Rinascita Lagonegro – Pool Libertas Cantù (andata l’8 novembre – ritorno in casa il 24 gennaio)

5° giornata: Conad Reggio Emilia – Pool Libertas Cantù (andata il 15 novembre – ritorno in casa il 7 febbraio)

6° giornata: Pool Libertas Cantù – Agnelli Tipiesse Bergamo (andata in casa il 22 novembre – ritorno il 14 febbraio)

7° giornata: BCC Castellana Grotte – Pool Libertas Cantù (andata il 29 novembre – ritorno in casa il 21 febbraio)

8° giornata: Pool Libertas Cantù – BAM Acqua San Bernardo Cuneo (andata in casa il 6 dicembre – ritorno 28 febbraio)

9° giornata: Sieco Service Ortona – Pool Libertas Cantù (andata il 13 dicembre – ritorno in casa il 7 marzo)

10° giornata: Pool Libertas Cantù – VBC Mondovì (andata in casa il 20 dicembre – ritorno il 14 marzo)

11° giornata: Gruppo Consoli Centrale del Latte Brescia – Pool Libertas Cantù (andata il 27 dicembre – ritorno in casa il 21 marzo)

Ricordiamo che giornata e orario di gara potranno subire modifiche per trasmissione televisiva/streaming.