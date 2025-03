Serie A2: rammarico in casa Albese Volley dopo il ko con Lecco

In casa dell'Albese Volley la salvezza in Serie A2 resta nel mirino e molto vicina, ma l'ultimo ko subito nel week-end scorso contro la Picco Lecco non è piaciuto a coach Mauro Chiappafreddo.

Amarezza in Serie A2

Queste le parole di Chiappafreddo: "Sono molto dispiaciuto perché quello visto contro la Picco non è il nostro solito gioco. Siamo partite molto contratte e questo si è riflesso sul prosieguo della partita. Sono dispiaciuto perché c'e tanto lavoro dietro durante la settimana che non è stato rispecchiato nella prestazione e nel gioco. Abbiano pagato l'approccio nervoso alla gara, poco lucido nei momenti importanti quando invece non siamo stati presenti commettendo errori gratuiti. Ho provato alcuni cambi e varie soluzioni ma purtroppo non hanno sortito l'effetto sperato e non c'è stata la reazione che auspicavo. Dispiace soprattutto per il tanto pubblico che è venuto a sostenerci e a darci la carica". Sulla stessa lunghezza d'onda anche Rebecca Rimoldi punto di forza della Tecnoteam: "Purtroppo è stata una serata no da parte nostra, poco lucide e mai in partita. Brucia tanto ma mancano quattro partite e vogliamo lasciare un bel ricordo. Ora lavoriamo in settimana per non ripetere più questi errori. Quindi testa alla prossima partita per festeggiare la salvezza". Obiettivo già possibile sabato sera quando Albese sarà ospite sul campo del Volleyball Casalmaggiore .

Programma 2° turno ritorno Poule salvezza A2 donne

Sabato 22 marzo ore 21 Volleyball Casalmaggiore – Tecnoteam Albese Volley Como, Clai Imola Volley – Resinglass Olbia; doenica 23 Tenaglia Abruzzo Volley – Fgl-Zuma Castelfranco Pisa, Orocash Picco Lecco – Trasporti Bressan Offanengo, Imd Concorezzo – Bam Mondovi’.

Classifica Poule salvezza Serie A2 donne

Resinglass Olbia 38 (13 – 11); Trasporti Bressan Offanengo 38 (12 – 12); Tecnoteam Albese Volley Como 34 (11 – 13); Fgl-Zuma Castelfranco Pisa 28 (10 – 14); Orocash Picco Lecco 27 (9 – 15); Clai Imola Volley 27 (9 – 15); Volleyball Casalmaggiore 25 (8 – 16); Bam Mondovi’ 16 (5 – 19); Imd Concorezzo 16 (4 – 20); Tenaglia Abruzzo Volley 15 (6 – 18).