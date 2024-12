Serie A2: l'Albese Volley ritrova il successo in casa con l'Altino

Le ragazze di coach Chiappafreddo hanno ritrovato la vittoria in serie A2, ora guardando al futuro con in tasca 12 punti.

Torna la vittoria in serie A2 per l'Albese

Dopo cinque sconfitte consecutive l'Albese Volley è tornata al successo in serie A2 femminile battendo tra le mura amiche il fanalino di coda Altino per 3-1. Una vittoria importante come una boccata d'ossigeno per la squadra diretta da coach Mauro Chiappafreddo, che apre al meglio il girone di ritorno salendo a quota 12 punti e può così guardare al futuro con rinnovata fiducia.

Il tabellino di Tecnoteam Albese Volley Como-Tenaglia Abruzzo Volley 3-1

Parziali: 25-22, 25-14, 16-25, 25-14

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Longobardi 13, Taje' 11, Rimoldi 4, Grigolo 9, Bernasconi 11, Colombino 17, Pericati (L), Mancastroppa 1, Baldi, Radice. Non entrate: Veneriano, Mazzon (L), Parini. All. Chiappafreddo.

TENAGLIA ABRUZZO VOLLEY: Foresi 3, Ndoye 17, Martinelli 9, Maricevic 11, Petrovic 7, Grazia 5, Galuppi (L), Tega 1, Pisano (L). Non entrate: Mennecozzi, Zamboni, Vighetto, Sangoi. All. Giandomenico.

ARBITRI: Cervellati, Testa.

I risultati del 1° turno di riortno girone B, serie A2

Itas Trentino-Trasporti Bressan Offanengo 3-2 (25-8, 25-27, 23-25, 25-22, 15-13)

Volley Hermaea Olbia-Imd Concorezzo 3-1 (25-15, 25-22, 23-25, 25-23)

Tecnoteam Albese Volley Como-Tenaglia Abruzzo Volley 3-1 (25-22, 25-14, 16-25, 25-14)

Nuvoli’ Altafratte Padova-Narconon Volley Melendugno 3-2 (21-25, 25-19, 25-17, 13-25, 15-12)

Futura Giovani Busto Arsizio-U.S. Esperia Cremona 0-0 Non ancora disputata

Classifica del girone B

Itas Trentino 23 (9 – 1); Futura Giovani Busto Arsizio 21 (7 – 2); Trasporti Bressan Offanengo 18 (6 – 4); Volley Hermaea Olbia 17 (6 – 4); Nuvoli’ Altafratte Padova 16 (5 – 5); Narconon Volley Melendugno 15 (5 – 5); U.S. Esperia Cremona 15 (4 – 5); Tecnoteam Albese Volley Como 12 (4 – 6); Imd Concorezzo 8 (2 – 8); Tenaglia Abruzzo Volley 2 (1 – 9).

Il programma del 2° turno di ritorno girone B, serie A2

Sabato 14 dicembre U.S. Esperia Cremona – Volley Hermaea Olbia; domenica 15 ore 16 Narconon Volley Melendugno – Trasporti Bressan Offanengo; ore 17 Tenaglia Abruzzo Volley – Nuvoli’ Altafratte Padova, Tecnoteam Albese Volley Como – Itas Trentino, Imd Concorezzo – Futura Giovani Busto Arsizio.