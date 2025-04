Serie B: a Villa Guardia la giornata inaugurale delle Final Four

Sarà il palazzetto di Via Tevere a Villa Guardia a ospitare la giornata inaugurale delle Final Four di Serie B Femminile Lombardia 2025.

E’ tempo di Final Four

Le Final Four vedranno sfidarsi le migliori quattro squadre del campionato regionale al termine della regular season: Milano Basket Stars, Carugate, Pontevico e Canegrate. Domenica a Villa Guardia andrà in scena la prima di tre giornate in cui le quattro squadre si sfideranno in un mini girone all'italiana che proseguirà con la seconda giornata sabato 3 maggio a Caravaggio e la terza conclusiva domenica 11 maggio ad Almenno San Bartolomeo. Tra le protagoniste in campo ci sarà anche la cestista di Albavilla Laura Meroni capitana del Basket Carugate: "Il primo obiettivo lo abbiamo centrato e ci siamo qualificate per le finali lombarde - dice Meroni - Siamo soddisfatte e da capitana sono molto contenta. Ora vogliamo continuare a fare il meglio possibile, ma per scaramanzia non dico nulla di più.... Dopo la sosta pasquale abbiamo ripreso ad allenarci per continuare questa bella stagione che ci ha visto chiudere la prima fase al secondo posto. Siamo cariche e non vediamo l’ora di giocare queste Final4 che inizieranno domenica a Villa Guardia".

Il calendario delle Final Four di serie B

1ª Giornata - Domenica 27 aprile 2025

Palestra Comunale, Via Tevere 30 – Villa Guardia (CO)

Gara 1: ore 16 Milano Basket Stars - Basket Canegrate

Gara 2: ore 18 Pontevico Basket - ASD Basket Carugate

2ª Giornata - Sabato 3 maggio 2025

Palazzetto dello Sport, Piazzale Morettini 1 – Caravaggio (BG)

Gara 1 ore 18.30 die due vincenti 1° turno

Gara 2 ore 21.00le due perdenti del 1° turno

3ª Giornata - Domenica 11 maggio 2025

Palestra Comunale, Via Eugenio Montale 18 – Almenno San Bartolomeo (BG)

Gara 1 ore 17.00

Gara 2 ore 19.30