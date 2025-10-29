In Serie B coach Motta si gode il primato della Pallavolo Cabiate: “Un altro passo in avanti”

Chi l’avrebbe detto a inizio stagione? Dopo tre giornate di campionato la rinnovata Dolcos Cabiate è al primo posto imbattuta a quota 9 punti nel girone C di Serie B femminile.

Che sapore di vittoria in Serie B

E’ tutto vero ma soprattutto è una posizione meritata dalla squadra brianzola diretta da coach Mario Motta che ha inanellato tre vittorie di fila, l’ultima in Veneto sul campo di un buona Futurvolley: “Un’avversaria – dice Motta – che mi ha fatto un’ottima impressione. Complimenti a loro davvero perché sono partiti forte ma noi abbiamo recuperato anche dal punto di vista psicologico e alla fine siamo riusciti a portare a casa la vittoria, una grade vittoria. Sono convinto che abbiamo fatto un altro passo in vanati”. La Dolcos ha già riperso ad allenarsi per preparare al meglio il primo impegno in programma ancora in trasferta sabato 1 novembre quando renderà visita al fanalino di coda Gorgonzola.

Il cartellone del 4° turno del girone A di B2 donne

Sabato 1 novembre ore 21 Crema-Duec, Gorgonzola- Cabiate, ZooGreen CR-PlanetVolley VR, Eagles Vergati PD-Vero Volley Monza, Zevio VR-Agrate, Futurvolley-Busnago.

Classifica del girone A di B2 donne

Dolcos Cabiate, Volley Noventa Vicentina 9; PlanetVolley VR 7; Vero Volley Monza 6; Enercom Fimi Crema, Thema Studio US Torri, Eagles Vergati PD, Agrate 5; Duec Credeva, Futurvolley, ZooGreen CR, Zevio VR, 3; Busnago, Gorgonzola.