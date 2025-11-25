Serie B, coach Motta sprona la Pallavolo Cabiate dopo il ko: “Servirà più determinazione”

Archiviata la prima sconfitta stagionale in Serie B, per Cabiate è tempo di guardare alla prossima sfida.

Serie B, le parole di coach Motta

in casa della Dolcos Cabiate ha preso la parola coach Mario Motta che ha così commentato: “Per la prima volta in questa stagione abbiamo affrontato una squadra superiore come Crema e abbiamo faticato a contemerla dal punto di vista tecnico. Dobbiamo ripartire dal secondo set sapendo che d’ora in poi il livello delle gare si alza e sarà questo quindi gioco forza dovremo affrontarle buttando sul campo più determinazione e voglia”. A cominciare già dal prossimo impegno che vedrà la Dolcos impegnata in trasferta, domenica 30 novembre, e sarà ospite della Thema Sudio US Torri che nell’ultimo match ha perso a Monza al tie break per 3-2.

Il cartellone dell’8° turno del girone A

Sabato 29 novembre ore 21 Duec-PlanetVolley VR, Volley Noventa Vicentina-Vero Volley Monza,Crema-Agrate, ZooGreen CR-Zevio VR, Gorgonzola-Futurvolley; domneica 30 ore 18 Thema Studio US Torri-Dolcos Cabiate, Eagles Vergati PD-Busnago.

La classifica

Volley Noventa Vicentina 19; Eagles Vergati PD 17; Dolcos Cabiate 15; Vero Volley Monza4, Enercom Fimi Crema 1; PlanetVolley VR, Thema Studio US Torri 11; Agrate 10; Zevio VR , Futurvolley 9; Gorgonzola 7; Duec Credeva, ZooGreen CR 6; Busnago 0.