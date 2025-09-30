Serie B: i giovani di Cantù debuttano con la Robur Saronno vincendo l’esordio

Buona la prima per il nuovo sodalizio tra PGC Cantù e Robur Saronno che ha vinto l’esordio in Serie B interregionale.
PGC vittoriosi in Serie B
Nel week-end la squadra allenata da coach Luca Ansaloni con molti under di Cantù è stata brava a bagnare il debutto ufficiale tra le mura amiche con un bel successo contro la Blu Orobica Bergamo per 79-70 al termine di una gara che l’ha vista sempre avanti. La Robur tornerà in campo sabato 4 ottobre ospite del Gallarate alle 18.
Tabellino di Robur Saronno-Blu Orobica Bergamo 79-70
Parziali: 17-17, 39-29, 58-47
Robur Saronno: Panceri 2, Pellegrini 17, Molteni 7, Negri 5, Gualdi 3, Acunzo 12, Pavese 2, Presotto 2, Redaelli 5, Colombo 9, Fioravanti 15, Casian ne.. All. Ansaloni.
I risultati cartellone del 1° turno Conference Nord B
Sabato 27 settembre ore 21 Robur Saronno-Blu Orobica Bergamo 79-70, Bocconi-Nervianese 69-72, Campus Varese-Derthona 101-70, Oleggio-Gallarate 55-64, Sansebasket Cremona-Gazzada 71-82, Social Osa Milano-Marnatese 93-78; domenica 28 Sangiorgese-Pallacanestro Pavia 92-59.
Il cartellone del 2° turno Conference Nord B
Sabato 4 ottobre ore 18 Gallarate-Robur Saronno, Gavirate-Bocconi, Blu Orobica-Sangiorgese, Nervianese-Campus Varese, Marnatese-Oleggio, Derthona-Social Osa, Pizzighettone-SanseBasket Cremona.