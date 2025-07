Serie B Interregionale: gli U19 di Cantù giocheranno con Saronno nel girone B

Pallacanestro giovanile

Alcuni prospetti del club brianzolo giocheranno il campionato cadetto nella prossima stagione.

In questi giorni sono stati resi noti i sei gironi del campionato di basket di Serie B Interregionale maschile 2025/26.

Ecco la Serie B interregionale

Un campionato che interessa molto da vicino anche il Progetto Giovani Cantù che dopo qualche anno vedrà i suoi migliori prospetti tornare a giocare in un campionato seniir. Gli Under19 di Cantù infatti parteciperanno al fianco di 4 senior al prossimo campionato di serie B con la maglia della Robur Saronno, grazie a un accordo estivo tra le due società lombarde, e sotto la guida tecnica del capo allenatore Luca Ansaloni ex giocatore in serie A con la Pallacanestro Cantù e che ora è tornato in Brianza in veste di tecnico. Per i giovani U19 canturini l'occasione per fare ancora più esperienza giocando un doppio campionato e una categoria senior di alto livello come la serie B inseriti nel girone B della Conferenze Nord.

CONFERENCE NORD - GIRONE B

Basket Team 95 Pizzighettone

Sansebasket Cremona

Blu Orobica Bergamo

Social OSA Milano

Bocconi Sport Milano

U.S. Nervianese

Sangiorgese Basket

Robur Basket Saronno

Basketball Gallarate

U.S. Marnatese

Basket 7 Laghi Gazzada

Campus Varese

Oleggio Magic Basket

Derthona Basket

Pallacanestro Pavia 1933

CONFERENCE NORD - GIRONE A

Jadran Trieste

Dinamo Gorizia

Falconstar Monfalcone

Sistema Basket Pordenone

Montebelluna Basket

S.C. Oderzo Basket

Virtus Padova

Playbaset Carré

Olimpia Castello

New Flying Balls Ozzano

RE Basket 2000 Reggio Emilia

JB Stings Curtatone

Pall. Gardonese

Basket Iseo

Romano Lombardo Basket

CONFERENCE CENTRO - GIRONE C

College Basketball Borgomanero

Junior Libertas Pall. Casale

GranTorino Basketball Draft (ex Collegno Basket)

Don Bosco Crocetta Torino

Seagulls Genova

Spezia Basket Club

Basket Cecina

Basketball Lucca

USE Basket Empoli

Etrusca Basket San Miniato

Basket Olimpia Legnaia Firenze

Basket Aretina

Mens Sana Basketball Siena

Virtus Siena

Costone Siena

CONFERENCE CENTRO - GIRONE D

Vasto Basket

Amatori Pescara

Vigor Matelica

Pallacanestro Senigallia

Virtus Civitanova

Bramante Pesaro

Pallacanestro Recanati

Attila Porto Recanati

Pallacanestro Jesi

Air Basket Termoli

Canusium Basket

Lions Bisceglie

Baskérs Forlimpopoli

Basket Gualdo

Valdiceppo Basket

CONFERENCE SUD - GIRONE E

Nuovo Basket Aquilano

Promobasket Marigliano

Angri Pallacanestro

Cestistica Benevento

Step Back Caiazzo

Pallacanestro Antoniana

Scandone Avellino

Tiber Roma

Carver Roma

Basket Ferentino

Stella Ebk Roma

Stella Azzurra Viterbo

San Paolo Ostiense

Esperia Cagliari

Pallacanestro Sennori

CONFERENCE SUD - GIRONE F

Virtus Matera

Bim Bum Rende

PallacanestroViola Reggio Calabria

Basket Academy Catanzaro

Basket Corato

Action Now Monopoli

Adria Bari

Valentino Basket Castellaneta

Pallacanestro Virtus Molfetta

Dinamo Brindisi

Mola New Basket 2012

Virtus Kleb Ragusa

Basket School Messina

Barcellona Basket 4.0

Svincolati Milazzo