Serie B: la Pallavolo Cabiate vince al tie break contro Zevio

Successo esterno importante quanto sofferto per la Dolcos Cabiate che prosegue la sua marcia positiva nel campionato di Serie B femminile.
Serie B, vittoria sofferta per Cabiate
La squadra brianzola diretta da coach Mario Motta nel weekend ha vinto dopo una vera maratona di oltre due ore sul campo dello Zevio per 3-2 e porta a casa altri due punti che l’assestano ora al secondo posto dietro, a una sola lunghezza, dalla capolista Volley Noventa Vicentina. Cabiate tornerà in campo sabato prossimo tra le mura amiche per affrontare la Enercom Fimi Crema, un’altra delle candidate ad occupare un posto nei piani alti della classifica.
Il tabellino di Zevio VR-Dolcos Cabiate 2-3
Parziali: 11-25, 25-22, 21-25, 25-21, 13-15
Cabiate: Mazzi 20, G. Crespi 18, Visconti 17, Colombo 12, A. Crespi 12, Erba 4, Morolli 3. All. Motta
I risultati del 6° turno del girone A
Zevio VR-Dolcos Cabiate 2-3, Volley Noventa Vicentina- Duec Credeva 3-0, Thema Studio US Torri-PlanetVolley VR 3-2, ZooGreen CR-Vero Volley Monza 1-3, Enercom Fimi Crema- Futurvolley 3-0, Gorgonzola-Busnago 3-0, Eagles Vergati PD-Agrate 3-1.
Classifica del girone A
Volley Noventa Vicentina 16; Dolcos Cabiate 15; Eagles Vergati PD 14; Vero Volley Monza 12; PlanetVolley VR, Enercom Fimi Crema 11; Thema Studio US Torri 10; Agrate, Zevio VR 9; Futurvolley 6; Duec Credeva, Gorgonzola 5; ZooGreen CR 3; Busnago 0.
Il cartellone del 7° turno del girone A
Sabato 22 novembre ore 21 Dolcos Cabiate-Crema, Duec Credeva-Eagles Vergati PD, PlanetVolley VR-Volley Noventa Vicentina, Vero Volley Monza- Thema Studio US Torri, Agrate-Gorgonzola, Busnago-ZooGreen CR, Futurvolley-Zevio VR.