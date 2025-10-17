Serie B: la Robur “canturina” attesa dalla delicata trasferta contro il Pizzighettone

Reduce dal suo primo stop stagionale la Robur Saronno si prepara a tornare in campo per il 4° turno di Serie B e lo farà a Soresina (ore 21, arbitri Di Giuseppe-Quattrocchi) in una trasferta che si annuncia molto delicata.

Delicata trasferta in Serie B

Lo era stata anche la prima uscita fuori casa chiusa con un successo in volata a Gallarate grazie a un canestro di Thomas Acunzo. Che domani sera, sabato 18 ottobre, non sarà facile lo conferma coach Luca Ansaloni, alla guida del team che ricordiamo può contare su molti Under del PGC Cantù: “Il campionato si sta confermando molto equilibrato e ogni partita è molto impegnativa. Lo è stato la scorsa persa all’overtime con Pavia e lo sarà sicuramente anche quella di sabato sera sul campo del Pizzighettone società che storicamente vanta squadre di ottimo livello. Da parte nostra l’occasione per continuare il nostro percorso di crescita e la voglia di provare a fare sempre il meglio possibile grazie all’aiuto di tutti, sia dai senior che dai nostri under”.

Il cartellone del 4° turno Conference Nord B

Sabato 18 ottobre Gallarate-Social Osa, Marnatese-Derthona, Blu Orobica Bergamo-Bocconi Milano, Nervianese-Oleggio, Gazzada-Campus Varese, ore 21 Mazzoleni Pizzighettone-Robur Saronno, domenica 19 Pallacanestro Pavia-Sansebasket.

Classifica della Conference Nord B

Sangiorgese 6; Robur Saronno, Nervianese, Campus Varese, Oleggio, Pizzighettone, Gazzada Schianno 4; Derthona, Gallarate, Bocconi Milano, Social Osa Milano, Pallacanestro Pavia, Blu Orobica Bergamo 2; Marnatese, Sansebasket 0.