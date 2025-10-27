Serie B: la Robur “canturina” mette paura alla capolista Sangiorgese

La Robur mette pressione in Serie B: i giovani del Progetto Giovani Cantù fanno paura alla Sangiorgese.

La voce della Robur in Serie B

Nel 5° turno d’andata di Serie B interregionale la Robur Saronno, con tanti giovani del PGC Cantù in campo, ha messo paura alla capolista Sangiorgese, andando a un passo dal colpaccio. La squadra allenata da coach Luca Ansaloni ha saputo reagire ad un brutto inizio, sorpassando nel secondo quarto e restando in partita fino alla fine quando gli ospiti hanno trovato la zampata decisiva in volata. Ospiti che hanno fatto valere la loro presenza a rimbalzo dove si è fatta sentire in casa Robur l’assenza di Thomas Acunzo. Una prestazione comunque molto positiva per i padroni di casa che torneranno in campo ancora a domicilio sabato prossimo quando ospiteranno la Social Osa Milano.

Il tabellino

Parziali: 13-22, 41-36, 54-56

Robur: Panceri , Pellegrini 14, Molteni 11, Negri 8, Ventura 3, Casian 3, Pavese, Presotto 11, Redaelli 10, Colombo 9, Fioravanti 2, Gualdi ne. All. Ansaloni.

I risultati del 5° turno Conference Nord B

Social Osa -Pizzighettone 70-79, Bocconi-Pall. pavia 81-79, Robur saronno-Sangiorgese 71-77, Gazzada-Marnatese 67-78, Campus varese-Gallarate 81-79, Derthona-Nervianese 82-80, mercoeldì 29 Oleggio-Blu Orobia

Classifica

Sangiorgese, Pizzighettone 8; Oleggio, Gazzada Schianno, Campus Varese 6; Robur Saronno, Nervianese, Pallacanestro Pavia, Social Osa Milano, Blu Orobica Bergamo, Derthona, Marnatese, Bocconi Milano 4; Gallarate 2; Sansebasket 0.

Programma del 6° turno Conference Nord B

Sabato 1 novembre Pizzighettone-Campus Varese, Gallarate-Marnatese, Blu Orobica-Derthona, ore 21 Robur Saronno-Social Osa Milano, domenica 2 Nervianese-Gazzada, Pallacanetsro Pavia-Oleggio, Sangiorgese-Sansebasket.