Serie B: Pallavolo Cabiate, successo nel test col Volley Academy

Prima uscita stagionale per la Pallavolo Cabiate di Serie B femminile e prima vittoria in rimonta.

Buona partenza in Serie B

Ieri, domenica 14 settembre, sul campo neutro di Casargo la squadra brianzola diretta da coach Mario Motta si è imposta per 3-2 contro la Volley Academy Valtellina & Valchiavenna. Dopo aver perso i primi due set, Stefania Colombo e compagne hanno pareggiato e poi vinto la sfida al quinto set. Cabiate tornerà in campo già mercoledì sera – 17 settembre – per una seconda amichevole contro il Giocosport Barzanò. Ricordiamo che l’esordio nel campionato di Serie B2 femminile avverrà sabato 11 ottobre in casa contro la Pallavolo Agrate.

Il tabellino di Volley Academy-Pallavolo Cabiate 2-3

Parziali: 25-22, 25-21, 19-25, 24-26, 22-25

Cabiate: G. Crespi 16, A. Crespi 9, Mazzi 9, Morolli 9, Visconti 8, Carraretto 6, Colombo 5, Erba 4, Chirulli 4. All. Motta.