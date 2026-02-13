Serie B: la Pallavolo Cabiate vuole tornare al successo contro il fanalino Busnago

In Serie B la Pallavolo Cabiate vuole tornare a vincere e ci prova, tra le mura amiche, contro il fanalino di coda del girone.

Prova decisiva in Serie B

Dopo oltre un mese la Pallavolo Cabiate torna tra le mura amiche e lo fa nel giorno di San Valentino per provare a festeggiare una nuova vittoria che di fatto manca da qualche settimana. Oltrettutto la Dolcos di coach Mario Motta vuole riscattare la sconfitta subita solo settimana scorsa ad Agrate nel match che ha aperto il girone di ritorno di serie B2. Ecco perché in casa cabiatese c’è tanta voglia di riassaporare il gusto della vittoria e per questo domani sera ci sarà l’ingresso libero al palazzetto in occasione del match contro il fanalino di coda Vivi Energia Busnago già battuto all’andata per 3-1.

Programma del 2° turno di ritorno del girone A

Sabato 14 febbraio ore 21 Cabiate-Busnago, Crema-Eagles Vergati PD, PlanetVolley VR-Agrate, Thema Studio US Torri- ZooGreen CR, Volley Noventa Vicentina-Zevio VR, Duec-Gorgonzola, Vero Volley Monza -Futurvolley.

La classifica del girone A, Serie B

Volley Noventa Vicentina 37; Eagles Vergati PD, Crema 32; Thema Studio US Torri 30; Vero Volley Monza 25; PlanetVolley VR 23; Dolcos Cabiate 22; Zevio VR 19; Agrate 18; Duec Credeva 15; Gorgonzola 14;Futurvolley 13; ZooGreen CR 12; Busnago 2.