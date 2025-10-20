Serie B: Pizzighettone non fa sconti, Robur “canturina” al secondo ko di fila

Seconda sconfitta consecutiva in Serie B per la Robur Saronno allenata da coach Luca Ansaloni e con tanti giovani cestisti del PGC Cantù in rosa.

Robur canturina ko in Serie B

Nel weekend infatti la Robur si è dovuta arrendere a Soresina campo del Pizzighettone che si è imposto per 72-65. Partenza al rallentatore per i ragazzi di coach Ansaloni che si sono trovati subito sotto 23-9, poi piano piano sono risaliti per arrivare fino al 68-65 all’ultimo minuto quando però hanno fallito la tripla del pareggio. La Robur tornerà in campo sabato prossimo in casa dove riceverà la quotata Sangiorgese.

Il tabellino di Pizzighettone-Robur Saronno 72-65

Parziali: 23-9, 36-24, 50-43

Robur: Panceri, Bol n.e., Pellegrini 10, Molteni 4, Negri 8, Ventura 6, Gualdi, Acunzo 8, Pavese 4, Presotto 9, Redaelli 10, Fioravanti 6. All.: Ansaloni, Banfi, Bettoni

I risultati del 4° turno Conference Nord B

Gallarate-Social Osa 83-89, Marnatese-Derthona 80-84, Blu Orobica Bergamo-Bocconi Milano 75-61, Nervianese-Oleggio 87-90, Gazzada-Campus Varese 86-73, Mazzoleni Pizzighettone-Robur Saronno 72-65, Pallacanestro Pavia-Sansebasket 79-57.

Classifica

Sangiorgese, Pizzighettone, Oleggio, Gazzada Schianno 6; Robur Saronno, Nervianese, Pallacanestro Pavia,Campus Varese, Social Osa Milano, Blu Orobica Bergamo 4; Derthona, Gallarate, Bocconi Milano, Marnatese 2; Sansebasket 0.

Il cartellone del 5° turno Conference Nord B

Sabato 25 ottonre Social Osa Milano-Pizzighettone, Bocconi-Pallacanestro Pavia, Gazzada-Marnatese, ore 21 Robur Saronno-Sangiorgese; domenica 26 Campus Varese-Gallarate, Derthona-Nervianese; mercoledì 29 Oleggio-Blu Orobica Bergamo.