Serie B: prima sconfitta casalinga per la Pallavolo Cabiate, “scivola” sulla Crema

Prima sconfitta casalinga stagionale nel campionato di Serie B femminile per la Dolcos Cabiate.

Sconfitta tra le mura amiche in Serie B

La squadra è dovuta arrendere, tra le mura amiche, contro un’ottima Enercom FIMI Crema corsara per 1-3. La squadra cabiatese di Serie B, è però scesa in campo non al completo viste le assenze di Giulia Crespi, Vittoria Giani e Sofia Federici. Con questa sconfitta Cabiate scivola al terzo posto in classifica e ora tornerà in palestra per preparare il prossimo impegno in programma domenica 30 novembre quando sarà ospite della Thema Sudio US Torri.

Il tabellino di Dolcos Cabuiate-Enercom FIMI Crema 1-3

Parziali: 16-25, 28-26, 12-25, 20-25.

Dolcos Cabiate: A. Crespi 18, Colombo 10, Mazzi 9, Visconti 9, Morolli 5, Erba 2, Ruggiero 1. All. Motta.

I risultati del 7° turno del girone A

Dolcos Cabiate-Crema 1-3, Duec Credeva-Eagles Vergati PD 2-3, PlanetVolley VR-Volley Noventa Vicentina 0-3, Vero Volley Monza- Thema Studio US Torri3-2, Agrate-Gorgonzola 2-3, Busnago-ZooGreen CR 0-3, Futurvolley-Zevio VR 3-0.

Classifica del girone A

Volley Noventa Vicentina 19; Eagles Vergati PD 17; Dolcos Cabiate 15; Vero Volley Monza4,Enercom Fimi Crema 1; PlanetVolley VR, Thema Studio US Torri 11; Agrate 10; Zevio VR , Futurvolley 9; Gorgonzola 7; Duec Credeva, ZooGreen CR 6; Busnago 0.

Il cartellone dell’8° turno del girone A

Sabato 29 novembre ore 21 Duec-PlanetVolley VR, Volley Noventa Vicentina-Vero Volley Monza,Crema-Agrate, ZooGreen CR-Zevio VR, Gorgonzola-Futurvolley; domneica 30 ore 18 Thema Studio US Torri-Dolcos Cabiate, Eagles Vergati PD-Busnago.