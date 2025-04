Serie B1, coach Reali applaude Cabiate: "Avanti con questo spirito, pronti per lo scontro diretto a Trescore"

La Pallavolo Cabiate resta al terzultimo posto di Serie B1 femminile, ma coach Gilles Reali vuole vedere il bicchiere mezzo pieno.

Bicchiere mezzo pieno da Serie B1

Dopo l'ultima sconfitta al tie break subita contro Legnano, questo il commento del coach: "Sono contento per la prestazione offerta dalle nostre ragazze contro un avversario che per cinque settimi l'anno scorso ha centrato la promozione in serie A2. Dopo due tie break vinti è arrivata una sconfitta ma al termine di una partita combattuta e giocata alla pari contro Legnano. Sul 2-2 la profondità della rosa avversaria ha fatto la differenza. Legnano ha pescato diverse soluzioni dalla panchina cosa che abbiamo fatto anche noi, ma la loro maggior profondità di rosa ha dato quello spunto in più a loro per vincere 3-2. Ripeto: sono però contento della prova della squadra e quindi andiamo avanti con lo stesso spirito, a cominciare dal prossimo impegno in programma sabato a Trescore dove andremo per giocarci le chances di riagganciare il quartultimo posto".

Classifica girone A, Serie B1 donne

Villa Cortese 53; Savis Volpiano, Volano 43; Santena 41; Capo D'Orso Palau, Libellula 37; Focol Legnano 35; Novara 31; Club Italia 29; Parella 26; Don Colleoni 22; Clerici Auto Cabiate 19; Trentino Energie 18; Chiavenna 7.

Programma del 9° turno di ritorno

Sabato 5 aprile ore 21 Don Colleoni-Cabiate, Libellula-Trentino Energie, Novara -Savis Volpiano, Palau-Parella, Santena-Club Italia, Legnano-Volano, Villa Cortese-Chiavenna.