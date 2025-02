Serie B1, coach Reali sprona la Pallavolo Cabiate: “Tre gare in casa per tornare a fare punti"

Archiviata la sconfitta subìta in Sardegna per 3-0 per mano del Capo c'Orso Palau, in casa della Pallavolo Cabiate si è già tornati in palestra per preparare le prossime sfide di serie B1 femminile.

Serie B1, servono punti a Cabiate

La Clerici Auto è attesa da ben tre gare casalinghe consecutive la prima già sabato sera contro la Savis Volpiano seconda in classifica. Lo sa bene coach Gilles Reali che fa il punto della situazione: " Purtroppo dalla trasferta sarda non siamo riusciti a portare a casa punti. Nei due set iniziali siamo stati attaccati nei primi 20 punti poi nel rush finale è venuta fuori la maggior esperienza di Palau. Ora ripartiamo perché ci aspettano tre partite consecutive in casa nostra in cui vogliamo sicuramente tornare a fare punti".

Ecco il trittico di gare casalinghe che attende Cabiate

16° turno sabato 15 febbraio ClericiAuto -Savis Volpiano

17° turno sabato 1 marzo ClericiAuto -Volano

18° turno sabato 8 marzo ClericiAuto -Club Italia

Programma del 3° turno di ritorno, serie B1 donne

Sabato 15 febbraio ore 21 Cabiate-Savis Volpiano, Santena-Libellula, Volano-Club Italia, Villa Cortese-Palau, Legnano-Novara, Don Colleoni-Trentino Energie, Chiavenna-Parella.

Classifica girone A

Villa Cortese 39; Savis Volpiano 33; Santena 32; Volano 31; Capo D'Orso Palau 30; Libellula 26; Focol Legnano 25; Novara 22; Parella 19; Club Italia 16; Clerici Auto Cabiate, Trentino Energie 13; Don Colleoni 11; Chiavenna 5.