Serie B1: la Pallavolo Cabiate prepara la trasferta di Palau

Buona la ripartenza della Pallavolo Cabiate che, proprio come voleva, ha aperto il girone di ritorno in serie B1 femminile tornando alla vittoria.

La serie B1 sorride alla pallavolo Cabiate

Soddisfatto coach Gilles Reali che ha elogiato pubblicamente la sua ClericiAuto dopo il successo contro Trentino Energie Argentario: "Sono davvero contento perché con questa vittoria ritroviamo un pò di ottimismo. E' stata difficile e sofferta, ma lo sapevamo alla vigilia anche perché senza Gotti anche Bordignon e Crespi non erano al meglio. Situazione non ottimale e partita delicata ma dovevamo portare a casa i tre punti. Certo abbiamo fatto fatica ma nei momenti topici siamo stati più lucidi e ordinati rispetto ad altre gare. Bene così ora dobbiamo prepararci al meglio per la prossima partita di sabato, la sempre ostica trasferta in Sardegna contro Palau".

Programma del 2° turno di ritorno, serie B1 donne

Sabato 8 febbraio ore 19 Capo D'Orso Palau-Cabiate, Parella-Club Italia, Libellula-Villa Cortese, Trentino Energia-Volano, Santena-Legnano, Nvara-Don Colleoni, Savis Volpiano-Chiavenna.

Classifica girone A

Villa Cortese 38; Santena 32; Volano 31; Savis Volpiano 30; Capo D'Orso Palau 27; Libellula 24; Focol Legnano 202 Novara 19; Parella, Club Italia 16; Clerici Auto Cabiate 13; Don Colleoni 11; Trentino Energie 10; Chiavenna 5.