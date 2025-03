Serie B1: la Pallavolo Cabiate si arrende al tie break a Legnano

Il terzo tie break consecutivo in serie B1 femminile porta un punto prezioso in casa della Pallavolo Cabiate.

Un punto utile in Serie B1

La squadra si è dovuta arrendere tra le mura amiche alla FOCOL Legnano per 2-3. Ancora una partita molto combattuta caratterizzata da vantaggi alterni che si è decisa al quinto set con le ospiti che si sono imposte per 9-15. La Clerici Auto resta al terzultimo posto in classifica e ora mette nel mirino il prossimo scontro diretto in programma sabato sera sul campo del Don Colleoni che all'andata si era imposto a Cabiate per 3-0.

Il tabellino di ClericiAuto Cabiate-Legnano 2-3

Parziali: 21-25, 25-16, 22-25, 25-19, 9-15

Cabiate: Crespi 18, Bizzotto 14, Gotti 14, Colombo 8, Ghezzi 8, Casarotti 2. All. Reali

Risultati dell'8° turno di ritorno

ClericiAuto Cabiate-Legnano 2-3, Trentino Energie-Novara 3-2, Savis Volpiano-Palau 3-1, Parella-Santena 0-3, Volano-Libellula 3-0, Chiavenna-Don Colleoni 2-3, Club Italia-Villa Cortese 2-3.

Classifica girone A, Serie B1 donne

Villa Cortese 53; Savis Volpiano, Volano 43; Santena 41; Capo D'Orso Palau, Libellula 37; Focol Legnano 35; Novara 31; Club Italia 29; Parella 26; Don Colleoni 22; Clerici Auto Cabiate 19; Trentino Energie 18; Chiavenna 7.

Programma del 9° turno di ritorno

Sabato 5 aprile ore 21 Don Colleoni-Cabiate, Libellula-Trentino Energie, Novara -Savis Volpiano, Palau-Parella, Santena-Club Italia, Legnano-Volano, Villa Cortese-Chiavenna.