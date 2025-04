Serie B1: Pallavolo Cabiate cade ancora con il Santena, addio speranze salvezza

Serviva un'impresa alla Pallavolo Cabiate per vincere sul campo del Santena e tenere accesa la fiammella della speranza salvezza in Serie B1 femminile.

Speranza salvezza lontana in Serie B1

Purtroppo, la ClericiAuto ancora una volta si è dovuta arrendere battuta sul campo per 3-0. Nel primo set le ragazze di coach Gilles Reali hanno lottato perdendo nel finale per 25-19, meno combattuti, invece, gli altri due set persi entrambi per 25-15. Cabiate resta così al terzultimo posto a 6 punti di distanza dal Don Colleoni che però vanta anche il 2-0 negli scontri diretti e sabato prossimo tornerà in campo per l'ultimo impegno casalingo davanti ai suoi tifosi quando ospiterà la capolista Villa Cortese che all'andata si impose con un netto 3-0.

Il tabellino di Santena-Pallavolo Cabiate 3-0

Parziali: 25-19, 25-15, 25-15

Pallavolo Cabiate: Crespi 6, Ghezzi 5, Niccoli 4, Bizzotto 4, Colombo 3, Nagy 1, Casarotti 1. All. Reali.

Programma dell'11° turno di ritorno

Già giocata Palau-Club Italia 3-2; venerdì 25 aprile Novara-Volano 0-3, Libellula-Savis Volpiano 3-0, Legnano-Chiavenna 3-0; domenica 27 aprile ore 17 Santena-Cabiate 3-0, martedì 29 ore 21 Villa Cortese-Don Colleoni; giovedì 1 maggio ore 17 Trentino Energie-Parella.

Classifica girone A, Serie B1

Villa Cortese 59; Volano 49; Santena 47; Savis Volpiano 46; Legnano 44; Libellula 43; Capo D'Orso Palau 42; Novara 37; Club Italia 36; Parella 26; Don Colleoni 25; Clerici Auto Cabiate 19; Trentino Energie 18; Chiavenna 7.

Programma del 12° turno, penultimo di ritorno

Sabato 3 maggio ore 16 ClericiAuto-Cabiate-Villa Cortese, Volano-Savis Volpiano, Chiavenna-Palau, Legnano-Libellula, Parella-Novara, Club Italia-Trentino Energie, Don Colleoni-Santena.