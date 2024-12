Serie B1: Pallavolo Cabiate, che scivolone contro il Don Colleoni

Il nono turno di campionato di serie B1 ha portato un ko in casa della Clerici Auto.

Scivolone in serie B1

Pesante e inatteso scivolone casalingo per la Pallavolo Cabiate che in occasione del 9° turno d'andata di serie B1 femminile è caduta per 0-3 contro il Don Colleoni, penultimo in classifica. La squadra ospite, però, ha meritato il successo grazie a un'ottima prova che ha messo sotto la Clerici Auto in tutti e tre i set. Ora, Cabiate si deve leccare in fretta le ferite e tornare in palestra per preparare la prossima sfida di sabato 14 dicembre alle ore 17.30 contro Novara.

Il tabellino di Pallavolo Cabiate-Don Colleoni 0-3

Parziali: 22-25, 17-25, 20-25

Cabiate: Bordignon 11, Colombo 11, Gotti 8, Bizzotto 7, Crespi 6, Casarotti 1, Ghezzi 1. All Reali

I risultati del 9° turno girone A serie B1

Sabato 7 dicembre Trentino-Energie-Libellula 3-1, Savis Volpiano-Novara 3-2, Parella-Palau 1-3, Club Italia-Santena 1-3, Clerici Auto Cabiate-Don Colleoni 0-3, Volano-Legnano 2-3, Chiavenna-Villa Cortese 0-3.

Classifica girone A, serie B1

Villa Cortese 25; Volano 22; Capo D'Orso Palau, Santena 20; Savis Volpiano 19; Libellula 13; Focol Legnano, Novara 12; Club Italia 11; Clerici Auto Cabiate 10; Parella, Trentino Energie 9; Don Colleoni 7; Chiavenna 0.