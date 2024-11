Serie B1: Pallavolo Cabiate ko al tie break con il Club Italia 

La quarta trasferta stagionale nel campionato di serie B1 femminile ha riservato una sconfitta al tie break alla Pallavolo Cabiate.

In serie B1 trasferta amara per Cabiate

E’ stata battuta 3-2 sul campo del Club Italia, dopo una partita spettacolare e molto combattuta. La Clerici Auto era partita bene vincendo il primo set ma poi ha dovuto incassare la rimonta e sorpasso delle azzurrine. La squadra di coach Gilles Reali però ha saputo reagire e impattare vincendo il quarto set e mandando la contesa al tie break vinto però in volata dal Club Italia che così ancora una volta, proprio come l'anno scorso, si è imposto per 3-2. Comunque per la Clerici Auto un punto che le permette di agganciare il Trentino Energie a quota 5. Da oggi Cabiate torna in palestra per preparare la sfida casalinga contro La Parella Torino in programma sabato prossimo alle ore 21.

Il tabellino di Club Italia-Clerici Auto Cabiate 3-2

Parziali: 23-25, 27-25, 25.21, 23-25, 15-13.

Cabiate: Bordignon 20, Gotti 19, Crespi 17, Colombo 12, Bizzotto 8, Casarotti 3. Al Reali.

I risultati del 5° turno girone A serie B1 donne

Sabato 9 novembre ore 16 Club Italia-Cabiate 3-2, Palau-Libellula 3-2, Santena-Novara 3-1 , Trentino Energie-Villa Cortese 1-3, Parella-Legnano 2-3. Volpiano-Don Colleoni 3-1, Volano-Chiavenna 3-0.

Classifica girone A, serie B1 donne

Volano 15; Villa Cortese 13; Savis Volpiano, Capo D'Orso Palau 11; Novara, Libellula 9; Club Italia, Santena 8; Parella 6; Trentino Energie, Clerici Auto Cabiate 5; Focol Legnano 4; Don Colleoni 1; Chiavenna 0.

Il programma del 6° turno girone A serie B1 donne

Sabato 16 novembre ore 21 Cabiate-Parella, Palau-Novara, Santena-Trentino Energie, Legnano-Savis Volpiano, Don Colleoni-Club Italia, Villa Cortese-Volano, Libellula-Chiavenna.