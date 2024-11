Serie B1: la Pallavolo Cabiate ha sbancato Chiavenna per 3-0

Secondo successo consecutivo per la Pallavolo Cabiate al PalaMaloggia di Chiavenna e si rilancia in classifica all'ottavo posto in serie B1 femminile.

Secondo successo per Cabiate in serie B1

La Clerici Auto, dopo la vittoria casalinga al tie-break contro Parella, si è ripetuta nel weekend anche su campo della Volley Academy Chiavenna che, comunque, si è battuta con generosità creando qualche grattacapo alle ragazze di coach Gilles Reali. Questo il commento a fine gara di Erika Ghezzi: "Sono molto contenta per questa vittoria. Dopo un inizio di stagione non semplice in settimana ci siamo guardate in faccia e abbiamo cambiato marcia. A Chiavenna non era facile vincere e dopo un buon inizio ci siamo complicate la vita ma alla fine è andata bene anche grazie al contributo della nostra panchina". Da oggi Cabiate tornerà in palestra per preparare la sfida di sabato prossimo sul campo della FOCOL Legnano.

Tabellino di Volley Academy Chiavenna-Pall. Cabiate 0-3

Parziali: 18-25, 20-25, 24-26

Cabiate: Gotti 13 Colombo 12 Bizzotto 8 Crespi 7 Bordignon 6 Casarotti 4 Ghezzi 3

I risultati del 7° turno girone A serie B1

Sabato 23 novembre ore 18 Volley Academy Chiavenna-Pall. Cabiate 0-3, Novara-Villa Cortese 1-3, Trentino Energia-Palau 0-3, Savis Volpiano-Santena 1-3, Parella-Libellula 3-2, Club Italia-Legnano 1-3, Volano-Don Colleoni 3-1.

Classifica girone A, serie B1

Villa Cortese 19; Volano 18; Capo D'Orso Palau 17; Savis Volpiano, Santena 14; Libellula 13; Club Italia 11; Novara 9; Clerici Auto Cabiate 10; Parella, Novara 9; Focol Legnano 7; Trentino Energie 5; Don Colleoni 1; Chiavenna 0.