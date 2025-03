Serie B1: ruggisce Cabiate e rimonta al tie break la Parella Torino

La Pallavolo Cabiate si rialza e ritrova la vittoria, una conquista pesante in Serie B1 femminile.

Cabiate ruggisce in Serie B1

La Clerici Auto, nel week-end, è andata a sbancare il campo della Parella Torino rimontando dal 0-2 e vincendo al tie break. Per la squadra diretta da coach Gilles Reali una prova di carattere che fa ben sperare e due punti pesanti in classifica che le permettono di salire a quota 16 agganciando Trentino Energie e Don Colleoni. Successo importante anche per il morale in vista della sfida casalinga in programma sabato prossimo contro il fanalino di coda Volley Academy Chiavenna già battuto all'andata per 3-0.

Il tabellino di Parella Torino-Pall. Cabiate 2-3

Parziali: 25-23, 25-22, 24-26, 21-25, 10-15

Pallavolo Cabiate: Gotti 22, Crespi 15, Colombo 14, Ghezzi 14, Nagy 11, Casarotti 3, Bordignon 2. All. Reali

Risultati del 6° turno di ritorno, Serie B1

Parella Torino-Cabiate 2-3, Novara-Palau 3-0, Trentino Energie-Santena 2-3, Savis Volpiano-Legnano 1-3, Chiavenna-Libellula 1-3, Club Italia-Don Colleoni 3-0, Volano-Villa Cortese 2-3.

Classifica girone A

Villa Cortese 48; Savis Volpiano, Volano 40; Santena 35; Capo D'Orso Palau, Libellula 34; Focol Legnano 33; Novara 30; Parella 26; Club Italia 25; Don Colleoni, Trentino Energie. Clerici Auto Cabiate 16; Chiavenna 6.

Programma del 7° turno di ritorno, Serie B1

Sabato 22 marzo ore 21 Pallavolo Cabiate-Volley Academy Chiavenna, Villa Cortese-Novara, Palau-Trentino Energie, Santena-Savis Volpiano, Libellula-Parella, Legnano-Club Italia, Don Colleoni-Volano.