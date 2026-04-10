Serie B2, la Dolcos Cabiate sfida la capolista Noventa: “Servirà una grande prova, siamo pronte”

La Dolcos Pallavolo Cabiate è pronta a riprendere il cammino nel campionato di Serie B2 femminile.

Super sfida in Serie B2

Dopo la pausa la vedrà tornare in campo domani sera a Noventa Vicentina ospite della capolista Ipag Volley Noventa. Per arrivare preparata a questo delicato appuntamento la squadra brianzola diretta da coach Mario Motta in settimana si è tenuta in ritmo partita disputando un’amichevole a Olginate dove ha pareggiato 2-2. Questo il commento di Alice Crespi banda e punto di forza della Dolcos: “L’allenamento congiunto con Olginate è stato utile per riprendere il ritmo partita dopo la sosta. E’ stata una buona amichevole per il nostro gruppo che ha l’obiettivo di fare il massimo da qui alle fine della regular season per portare a casa più punti possibili pensando però a una gara alla volta”. E la prossima in calendario è niente meno che sul campo della capolista. “Sappiamo che ci aspetta una sfida molto impegnativa contro la prima del girone che è una squadra molto forte sia dal punto di vista fisico che tecnico. Dovremo quindi disputare la nostra migliore prestazione ma ci arriviamo pronte perchè ci siamo preparate bene”. L’appuntamento è per sabato sera alle ore 20.30 al Palazzetto dello Sport – Via Cero – Noventa Vicentin.

Programma del 9° turno di ritorno del girone A

Sabato 11 aprile ore 20.30 Noventa-Cabiate, Crema- PlanetVolley VR , Duec-Monza, Thema Studio US Torri-Busnago, Gorgonzola-Zevio VR , ZooGreen CR-Agrate; domenica 12 Eagles Vergati PD-Futurvolley .

La classifica del girone A, Serie B2

Volley Noventa Vicentina 55; Crema 46; Eagles Vergati PD, Thema Studio US Torri 44; Monza 40; ; Dolcos Cabiate 33; Gorgonzola 31; PlanetVolley VR 29; Agrate 28; Zevio VR 25; Duec Credeva 24, ZooGreen CR 20; Futurvolley 18; Busnago 4.